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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23354943 www.24chasa.bg

КМГ: Над 100 граждански организации от Тайван участват в събитие за обмен в Пекин

КМГ

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Повече от 500 гости от над 100 граждански организации, групи и други социални организации, базирани в Тайван, се събраха в Пекин, за да присъстват на събитие за обмен между двата бряга на Тайванския проток, в което участват различни социални организации, съобщи Китайската медийна група.

Събитието обединява социални организации от двата бряга за посещения и обмен в области като култура, технологии, здравеопазване, управление на местно ниво и младежки въпроси. Организаторите планират също така поредица от тематични форуми за съответните групи както от Пекин, така и от Тайван.

Джан Джъдзюн, председател на Асоциацията за отношения през Тайванския проток, заяви по време на церемонията по откриването, че гражданските организации в Тайван имат широко влияние сред населението на острова, като призова съответните групи да насърчават повече хора от Тайван да посетят континенталната част и да видят с очите си нейното развитие и промените, както и да популяризират обмена.

На панаира „Търговия през Тайванския проток" бяха представени редица известни марки от Пекин и Тайван, като посетителите имаха възможност да се запознаят с местните продукти и културните особености.

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