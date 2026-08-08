Източен Китай се готви за тайфуна "Делфин"

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Властите в източната част на Китай затвориха училищата и туристическите обекти с приближаването на тайфуна "Делфин" към сушата, предаде Асошиейтед прес.

Очаква се максималната скорост на ветровете да надхвърли 160 км/ч., както и да има проливни дъждове, които може да доведат утре до наводнения и свлачища в провинциите Чжъцзян и Фуцзян. Шанхай е също на пътя на бурята.

Националните власти обявиха извънредна ситуация от трета степен, която е втората най-висока степен по скалата, пише БТА.

Много туристически дестинации в Чжъцзян са затворени, както и всички фериботи и туристически кораби.

Властите в град Нингбо, един от най-големите в провинцията, наредиха училищата и други образователни институции да бъдат затворени за почивните дни.