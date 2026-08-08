Ремонтът на две линии на метрото в Атина финишира месеци по-рано

Мащабната подмяна на релсите по линии 2 и 3 на атинското метро е почти приключила, като строителните работи напредват значително по-бързо от планираното. По данни на държавното дружество за градски железопътен транспорт СТАСИ вече са изпълнени 98% от предвидените дейности, съобщава АНА-МПА.

Очакванията са проектът да бъде окончателно завършен още през септември – месеци преди първоначалния срок, който предвиждаше приключване през февруари 2027 г., пише БТА.

Ремонтите по най-амортизираните участъци вече са приключили. Това са отсечките между станциите „Сеполия" и „Дафни", както и между „Синтагма" и „Етники Амина". Според СТАСИ обновяването на инфраструктурата ще направи движението на влаковете по-надеждно и ще подобри качеството на услугата за пътниците.

От началото на проекта през ноември 2025 г. до 6 август 2026 г. са подменени общо 29,4 км релси и са извършени 1950 заварки, както и ултразвукови проверки за гарантиране на качеството и дълготрайността на новите релсови пътища.

За пълното завършване на договорените дейности остава да бъде подменен само последният участък от релсовия път между станциите "Монастираки" и "Керамикос". Тези дейности са планирани за септември.

Държавното дружество очаква и одобрение от Сметна палата за удължаване на договора, така че той да обхване подмяната на още 7,3 км релсов път на метрото.

"Този ​​проект представлява най-значимото подобрение на инфраструктурата по линии 2 и 3 от началото на експлоатацията на метрото в Атина. С общ бюджет от 7,3 милиона евро, проектът е включен в програмата за превантивна поддръжка и целенасочено подобряване на мрежата, с цел поддържане на високите стандарти за безопасност, надеждност и функционална изправност на метрото", се посочва в съобщението на дружеството.