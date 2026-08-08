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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23355316 www.24chasa.bg

Дронове подпалиха руска петролна рафинерия, петима са ранени

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Дронове подпалиха руска петролна рафинерия, петима са ранени СНИМКА: X/@IranObserver0/Архив

Пожар избухна днес в петролната рафинерия в Илск, в руския Краснодарски край, след предполагаем украински удар с дронове. При инцидента са пострадали петима души, съобщиха местните власти, цитирани от Ройтерс.

По информация на оперативния щаб на Краснодарския край пламъците са избухнали, след като отломки от безпилотен летателен апарат са паднали на територията на рафинерията. На място са изпратени аварийни екипи и специализирани служби, които работят по овладяването на пожара, пише БТА.

Допълнително дронове са били насочени срещу индустриален обект в Самарска област, съобщи губернаторът ѝ Вячеслав Фьодоришев.  

Руското министерство на отбраната съобщи, че средствата му за противовъздушна отбрана през нощта са свалили 397 украински дронове в различни части на страната. 

Същевременно руската агенция Интерфакс, цитирана от Ройтерс, съобщава, че вчера руски военен дрон е поразил товарен кораб, превозмащ оръжие за украинската армия в Черно море източно от Одеса. Руското Министерство на отбраната не предостави детайли за нанесените щети. 

Дронове подпалиха руска петролна рафинерия, петима са ранени СНИМКА: X/@IranObserver0/Архив

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