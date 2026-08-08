Акулите ще предават данни за океана и ураганите

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Акулите могат да се превърнат в подвижни наблюдатели, които събират и предават данни за океана почти в реално време. Тази възможност проучват изследователи от Университета на Делауеър, пише Ройтерс, цитирана от БТА.

Животните са оборудвани с малки електронни устройства, прикрепени към гръбната им перка. Докато акулите плуват и се гмуркат, сензорите измерват електрическата проводимост на водата, свързана със солеността, както и температурата и дълбочината. При появата на повърхността устройствата предават събраната информация към сателитни приемници.

Подобни сензори от години се използват успешно при морски слонове в полярните райони, където научните наблюдения са оскъдни, посочва ръководителят на изследването Арън Карлайл. По думите му акулите предлагат нови възможности, тъй като са многобройни, широко разпространени и по-достъпни от много защитени морски бозайници.

Досега маркирането на акули обикновено е служило за проследяване на придвижването им и използваните от тях местообитания. Сега учените подбират видове, които могат да събират полезни данни за изследването на ураганите и достатъчно често се появяват на повърхността, за да предават информация.

Подходящи за наблюдения в Северния Атлантик са акулите мако, сините акули, обикновените акули чук и младите големи бели акули.

Изследователите се интересуват най-вече от топлинното съдържание на горния, смесен слой на океана. По-топлата вода в него може да означава по-силен ураган, тъй като съдържащата се там топлина захранва природното явление, обяснява Карлайл.

Маркирането започва в началото на май, когато силно мигриращите видове се приближават към брега от зимните си местообитания навътре в Атлантическия океан.