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Засилено е движението на пристанищата в Гърция, съобщават гръцките медии. Само днес от пристанищата в област Атика, където се намира Атина, към островите се очаква да отпътуват 56 хиляди пътници, съобщава обществената телевизия ЕРТ.

Традиционно в началото на август много гръцки граждани изкарват летните си отпуски на островите.

Най-популярната дестинация са островната група Циклади в Егейско море, сред които са Миконос, Санторини, Наксос, Сирос, Парос. Фериботите към тях пътуват с напълно запълнен капацитет, пише БТА.

От най-голямото пристанище – Пирея, са планирани 25 курса за днес и още 23 за утре. Вчера от пристанището са отпътували над 30 000 души.

Сериозен е трафикът и на границата на Гърция със Северна Македония, съобщава още телевизията. ГКПП Евзони-Богородица, разположен на основната магистрала Скопие – Атина, е най-натовареният пункт за пътуващите към Гърция граждани на балканските държави.

ЕРТ съобщава, че опашки от автомобили чакат и на двата гранични пункта между Гърция и Северна Македония. Чакащите коли са предимно от Северна Македония, Сърбия, Румъния, Косово, Босна и Херцеговина, от Унгария и Полша. Изчакването на граничния пункт Евзони достига четири часа, въпреки че през летния период проверката на биометрични данни, въведена за граждани на страни извън Европейския съюз, е отменена.