Жегите пресушават Босна: властите призоваха за икономия на вода

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Сушата и необичайно високите температури принудиха редица градове и общини в Босна и Херцеговина да въведат ограничения за използването на вода и да призоват жителите да я пестят, съобщава агенция ХИНА. Причината е тревожният спад на водните запаси – нивата в изворите и язовирите продължават да намаляват заради продължителната липса на валежи и горещото време.

Водоснабдителното дружество в град Мостар призова жителите да използват водата само за най-необходимите нужди. В някои райони около града вече са въведени временни прекъсвания на водоподаването.

Водоподаването е ограничено и в някои части на Баня Лука.

Ако сушата продължи, водоснабдителните дружества предупреждават, че може да бъдат въведени ограничения и в други райони на Босна и Херцеговина, пише БТА.