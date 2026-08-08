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Вучич проведе среща на четири очи със Зеленски в Белград

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Вучич проведе среща на четири очи със Зеленски в Белград СНИМКА: РОЙТЕРС

Сръбският президент Александър Вучич посрещна украинския президент Володимир Зеленски пред Палатата на Сърбия в Белград с официална церемония.

След среща на четири очи между двамата президенти, се проведе среща на  делегациите на Сърбия и Украйна.

Между Министерството на земеделието, горите и водното стопанство на Сърбия и Държавната служба на Украйна за безопасност на храните и защита на потребителите беше подписан меморандум относно сътрудничество в областта на здравето на животните и безопасността на храните, пише БТА.

В обръщение към медиите президентът Вучич заяви, че Сърбия подкрепя Устава на ООН и териториалната цялост на Украйна.

„Благодарни сме на Украйна за подкрепата за териториалната цялост на Сърбия“, каза Вучич.

Президентът Зеленски благодари за уважението, проявено към Украйна, и за новия пакет от хуманитарна помощ.

Вучич проведе среща на четири очи със Зеленски в Белград СНИМКА: РОЙТЕРС

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