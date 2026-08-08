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До 4 часа чакане на „Евзони", километрични опашки към Гърция (Видео)

Бойка Атанасова, Атина

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Въпреки че работят 13 входни трасета, огромният поток от превозни средства затруднява движението. Илюстрация: Стоп-кадър Ютуб

Сериозни затруднения са регистрирани на граничния пункт „Евзони" при влизане в Гърция. От ранните сутрешни часове са се образували километрични опашки от автомобили и туристически автобуси, а преминаването отнема до четири часа.

Въпреки че работят 13 входни трасета, огромният поток от превозни средства затруднява движението. Натоварването за митническите и граничните служби също е изключително голямо.

Много туристи слизат от автомобилите си, за да се раздвижат и разхладят, тъй като колоните дълго време остават почти неподвижни. На пътуващите се препоръчват търпение, достатъчно вода и повишено внимание заради високите летни температури.

Основната част от туристите пристигат от Северна Македония, Сърбия и Румъния. Сред чакащите има и много граждани на Полша, Унгария и други страни от Централна Европа.

Халкидики и Пиерия остават водещите дестинации. Най-много резервации са направени за Касандра, но засилен интерес има и към Ситония, Урануполи, Неа Рода и Йерисос.

Част от мъжете планират да съчетаят почивката си с поклонническо пътуване до Света гора. Очаква се трафикът към Северна Гърция да остане натоварен през целия ден.

Въпреки че работят 13 входни трасета, огромният поток от превозни средства затруднява движението. Илюстрация: Стоп-кадър Ютуб

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