До 4 часа чакане на „Евзони", километрични опашки към Гърция (Видео)

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Сериозни затруднения са регистрирани на граничния пункт „Евзони" при влизане в Гърция. От ранните сутрешни часове са се образували километрични опашки от автомобили и туристически автобуси, а преминаването отнема до четири часа.

Въпреки че работят 13 входни трасета, огромният поток от превозни средства затруднява движението. Натоварването за митническите и граничните служби също е изключително голямо.

Много туристи слизат от автомобилите си, за да се раздвижат и разхладят, тъй като колоните дълго време остават почти неподвижни. На пътуващите се препоръчват търпение, достатъчно вода и повишено внимание заради високите летни температури.

Основната част от туристите пристигат от Северна Македония, Сърбия и Румъния. Сред чакащите има и много граждани на Полша, Унгария и други страни от Централна Европа.

Халкидики и Пиерия остават водещите дестинации. Най-много резервации са направени за Касандра, но засилен интерес има и към Ситония, Урануполи, Неа Рода и Йерисос.

Част от мъжете планират да съчетаят почивката си с поклонническо пътуване до Света гора. Очаква се трафикът към Северна Гърция да остане натоварен през целия ден.