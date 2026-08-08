Русия удари украинския производител на оръжия "Файър Пойнт"

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Русия твърди, че е нанесла удар по производствени обекти на украинския оръжеен концерн „Файър Пойнт" в Киев и района на столицата. По данни на руското Министерство на отбраната атаката е била извършена през нощта с ракети и дронове, съобщи ДПА.

Според руското военно ведомство сред поразените цели е производствена база, в която се изработват компоненти и бойни глави за украинските крилати ракети FP-5 „Фламинго". Информацията е на руската страна и не е представено независимо потвърждение на нанесените щети.

"Файър Пойнт" е сред ключовите доставчици на украинските въоръжени сили. Компанията произвежда крилатите ракети "Фламинго", дроновете с голям обсег Еф Пи-1 и дроновете със среден обсег Еф Пи-2. През това лято тези оръжия са били използвани при удари по важни обекти на петролната промишленост и друга инфраструктура на територията на Русия.

Руското Министерство на отбраната заяви също, че е унищожен склад за гориво, снабдяващ украинската армия, но не представи доказателства в подкрепа на твърденията, пише БТА.

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи в "Телеграм", позовавайки се на получена информация, че в киевския Оболонски район горят резервоари с петролни продукти.

Според украински източници руските нападения с ракети и бойни дронове са били насочени основно към района на Бровари край Киев, както и при ударите в четвъртък. Там се намират множество логистични центрове.

Украинските власти потвърдиха смъртта на четирима души, но жертвите не са в Бровари. Те са загинали в село Пуховка, намиращо се значително по-далеч от Киев, след като дрон е поразил дома на семейство.

Руската армия отдавна публикува информация за предполагаеми военни и военно-промишлени обекти, поразени при въздушните ѝ атаки, но в много случаи тези твърдения не могат да бъдат независимо потвърдени.

От своя страна украинските власти обикновено не предоставят подробна информация за евентуални поражения по военни обекти, а акцентират върху ударите по гражданска инфраструктура - жилищни сгради, предприятия, магазини и обществени обекти.

Подобен подход се наблюдава и от Русия. При големи пожари, например в петролни рафинерии, властите често съобщават само за паднали отломки от дронове в неназовани промишлени обекти.