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Голям пожар край езерото Гарда в Италия, 200 души са евакуирани

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Голям пожар край езерото Гарда в Италия, 200 души са евакуирани КАДЪР: X/@PulseOrbit

Повече от 200 души бяха принудени да напуснат домовете и местата за настаняване край езерото Гарда, след като голям горски пожар обхвана района в Северна Италия. Сред евакуираните са и десетки туристи, съобщи ДПА.

Огънят бушува край Тиняле на западния бряг на езерото – едно от най-посещаваните места в Италия и най-голямото езеро в страната.

Като предпазна мярка са били евакуирани няколко десетки туристи, отседнали във ваканционен комплекс, както и хора от няколко ваканционни имота в района.

По данни на пожарната огънят се е разпространил бързо снощи в планинската местност над брега на езерото.

Тази сутрин много екипи продължаваха да се борят с пламъците, но към момента пожарът все още не е овладян, пише БТА.

"В момента усилията са съсредоточени върху ограничаването на разпространението на огъня и защитата на няколко жилищни сгради", съобщиха от противопожарната служба.

В гасенето са включени противопожарни самолети и хеликоптери.

От седмици Италия е обхваната от гореща вълна, като в някои райони температурите надхвърлят 40 градуса.

В почти всички големи градове в страната в момента е обявен червен код заради рисковете за здравето, свързани с екстремните горещини. Същевременно нивото на река По, най-дългата река в Италия, е спаднало значително.

Голям пожар край езерото Гарда в Италия, 200 души са евакуирани КАДЪР: X/@PulseOrbit

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