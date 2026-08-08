Всяка година около 12 хил. души в Хърватия се лекуват от зависимости

Всяка година в Хърватия около 12 000 души се лекуват от проблеми, свързани със зависимости като употреба на наркотици, алкохол, хазарт, видеоигри, предаде агенция ХИНА. Сега нов проект за социална реинтеграция има за цел да осигури достъп до образование, заетост, жилищно настаняване и други форми на подкрепа.

Проектът беше одобрен от правителствената Комисия по въпросите на зависимостите в края на юли и за първи път обхваща хора, лекувани от проблеми, свързани с алкохола, хазарта и употребата на видеоигри, пише БТА.

Хърватският институт по обществено здраве посочва, че социалната реинтеграция е ключов елемент от възстановяването. Наред с лечението и рехабилитацията, тя включва образование, заетост, психосоциална подкрепа и мерки за намаляване на стигмата, дискриминацията и социалното изключване, с които се сблъскват хората, преминали лечение от зависимости.

Новият проект надгражда програма за ресоциализация, която се прилага от 2007 г. Според данни на Хърватския институт по обществено здраве до края на 2025 г. 1346 души са преминали през кариерно консултиране и оценка на работоспособността. Общо 437 души са се записали в образователни програми, докато 1224 бенефициенти са получили финансирано от държавата обучение чрез Министерството на науката, образованието и младежта