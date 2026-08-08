Зеленски в Белград: Разбирам скептицизма на Вучич към ЕС, но Украйна няма време за това

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че разбира скептичното отношение на сръбския си колега Александър Вучич към присъединяването на Сърбия към ЕС. По време на общата им пресконференция в Белград Зеленски подчерта, че Украйна в момента е във война, но въпреки това вече има ясна визия за бъдещето на страната и мястото ѝ в Европа.

„Не става въпрос само за реалност и ентусиазъм при избора на посока към ЕС. Разбирам скептицизма на Александър (Вучич), който той сподели с мен вчера доста подробно. Украйна няма време за скептицизъм, ние сме във война, осъзнаваме и разбираме каква трябва да бъде Украйна в бъдеще“, каза Зеленски.

Снощи Вучич даде официална вечеря в чест на Зеленски веднага след кацането му на летище "Никола Тесла" в Белград, където бе посрещнат от министъра на енергетиката и минното дело Дубравка Ханданович.

Както добави Зеленски, в ЕС има единство по много въпроси, не само по въпроса за войната, но и по това, че имат някои свои вътрешни проблеми, пише БТА.

„Има много въпроси, които трябва да бъдат балансирани, за да можем да отворим всичко, което искаме, уверен съм, че можем да го направим“, каза той, добавяйки, че се нуждаят от повече подкрепа за справяне с финансовите проблеми.

„Снощи и днес с президента обсъдихме двустранното сътрудничество и нещата, които могат да укрепят нашата инфраструктура, железопътни линии, сигурност. Има конкретни проекти за развитие на инфраструктурата, като например проекти за възстановяване в Украйна, които можем да реализираме заедно. Това би бил значителен принос за запазването на съществуващите работни места и създаването на нови както в Украйна, така и в Сърбия“, каза той.

Той добави, че са обсъдили предизвикателствата, пред които е изправена Украйна, и топлоелектрически централи, които са били атакувани в тази страна.

„Бих искал да благодаря на всички в Сърбия, които посрещнаха нашия народ с грижа и загриженост, никога няма да забравим добротата към нашите украинци“, каза той.

Зеленски заяви, че са благодарни, че Сърбия ще предостави нов пакет хуманитарна помощ на Украйна, особено в областта на здравеопазването и енергетиката. Той също така заяви, че преговорите за споразумение за свободна търговия между Русия и Сърбия напредват.

„Трябва да работим усилено за постигане на споразумение за свободна търговия, тези преговори напредват и това е положително. Би било добре да подготвим всичко до края на тази година, за да можем да сключим споразумение за свободна търговия между Украйна и Сърбия“, каза той.

Както посочи Зеленски, ситуацията в Украйна не е проста и че снощи е имало атака с балистични ракети и реактивни дронове.