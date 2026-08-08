Вучич: Украйна винаги ще има пълната подкрепа на нашата страна по европейския си път

Президентът на Сърбия Александър Вучич заяви по време на обща пресконференция с украинския президент Володимир Зеленски, че Сърбия винаги ще подкрепя Украйна по нейния път към евроинтеграцията.

„Украйна винаги ще има пълната подкрепа на нашата страна по европейския си път и съм благодарен на украинския президент за подкрепата, която оказва на Сърбия. Посочих, че ние подкрепяме Устава на Организацията на обединените нации и териториалната цялост на Украйна, както сме много благодарни на Украйна за подкрепата на териториалната цялост на Република Сърбия и ще продължим да следваме такава принципна политика“, каза сръбският президент.

Той обяви, че за него е голяма чест и удоволствие, че осем години след последното посещение на украински президент в Сърбия, е бил домакин на Володимир Зеленски в Белград.

„Обсъдихме подобряването на двустранните ни отношения във всички области на социалния живот и вярвам, че чрез сътрудничество в селското стопанство, енергетиката и всички други области, търговският обмен може да бъде много по-голям. Обсъдихме и съвместни проекти в областта на инфраструктурата и ангажирането на украински компании на територията на Република Сърбия и вярвам, че можем да постигнем добри и много значими резултати в бъдеще“, каза Вучич.

„Днес не обсъждахме никакво военно сътрудничество, а какво ще се случи, когато войната приключи, е друг въпрос“, каза Вучич на пресконференция, пише БТА.

Но в края на обръщението си към медиите той все пак спомена сектора за сигурност.

„Ще открием фабрика за дронове тук през септември, но с израелците. Украинците са много успешни и имат много свои фабрики за дронове“, добави сръбският президент.

Вучич благодари на украинския президент Зеленски за посещението му в Сърбия и изрази убеждението си, че срещите между двете страни ще бъдат несравнимо по-чести в бъдеще, отколкото преди.

Президентът на Република Сърбия Александър Вучич се обърна към медиите заедно с президента на Украйна Володимир Зеленски след срещата на делегациите и подписването на Меморандума за разбирателство между Министерството на земеделието, горите и водното стопанство на Република Сърбия и Държавната служба на Украйна за безопасност на храните и защита на потребителите.

Снощи Вучич даде вечеря в чест на Зеленски след кацането му на летището в Белград, където бе посрещнат от сръбския министър на енергетиката и минното дело Дубравка Ханданович.

Въпреки че е кандидат за членство в Европейския съюз (ЕС), Сърбия е единствената европейска страна, заедно с Беларус, която не е наложила санкции на Русия заради нахлуването ѝ в Украйна.

Брюксел често критикува сръбските власти и настоява Белград да „ приведе външната си политика в съответствие с външната политика на ЕС“.

Белград е критикуван и от Кремъл за износ на оръжия и боеприпаси, които, както твърдят разузнавателните служби в Москва, са се озовали в украинската армия.

Сръбският президент Александър Вучич присъства на срещата на върха „Югоизточна Европа - Украйна“ през юли , въпреки че не подписа съвместната декларация, призоваваща за засилване на натиска върху Русия.

Преди това председателят на украинския парламент Руслан Стефанчук посети Белград по покана на председателя на сръбския парламент Ана Бърнабич, за да участва в конференция на страните кандидатски за членство в ЕС.

Това посещение и посланията на Стефанчук, че "сърбите са самостоятелен народ, а не малоруси" предизвикаха остри реакции от Русия.