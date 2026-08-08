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Багдад обсъжда с Техеран схема за износ на иракски петрол

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Багдад обсъжда с Техеран схема за износ на иракски петрол СНИМКА: Pixabay

Ирак води разговори с Иран за споразумение, което да позволи износ на иракски петрол, но механизмът все още не е задействан, заяви иракският министър на петрола Басим Мохамед.

Той не даде подробности за предложения маршрут, очакваните обеми или сроковете за реализиране на договореността.

По думите на министъра Ирак в момента произвежда около 2,7 млн. барела петрол дневно и изнася приблизително половината от това количество. На пресконференция той добави, че през този месец износният капацитет е ограничен до 1,5–1,75 млн. барела дневно, пише БТА.

Багдад обсъжда с Техеран схема за износ на иракски петрол СНИМКА: Pixabay

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