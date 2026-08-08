Пентагонът ще инвестира 400 млн. долара за първата в света първична мина за добив на скандий

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Министерството на отбраната на САЩ може да инвестира за 400 милиона долара за изграждането на първата в света първична мина за директен добив на скандий в Австралия. Тя ще е разположена в град Фифилд, щата Нов Южен Уелс.

Скандият е редкоземен елемент, използван в отбранителната промишленост, авиацията и центровете за данни. В момента той обикновено се добива като страничен продукт от други минни дейности.

Ангажиментът на американското военно министерство е свързан с проект за изграждане на първата в света първична мина за скандий, при която металът ще бъде добиван директно.

Проектът ще се реализира в австралийския щат Нов Южен Уелс, който според регионалното правителство разполага с една от най-големите концентрации на скандий в света, пише БТА.

През октомври американският президент Доналд Тръмп подписа споразумение с австралийския премиер Антъни Албанезе за намаляване на зависимостта от китайски редкоземни елементи. Тогава Вашингтон и Канбера се ангажираха да инвестират по 1 милиард долара в различни проекти в сектора.

Китай доминира световното производство и рафиниране на редкоземни елементи, включително на скандий. През 2025 г. Пекин въведе ограничения върху износа на скандий за продукти, свързани с отбраната, което подтикна САЩ да търсят алтернативни източници.