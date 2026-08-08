Арестуваха 13 души в Гърция, превозвали нелегални мигранти

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Арестуваха 13 души, участвали в мрежа за трафик на хора в Гърция.

Задържани са през последните три дни в Северна Гърция при различни полицейски операции. Те са управлявали коли, в които са били транспортирани общо 56 нелегални мигранти.

Това съобщава електронното издание на в. „Катимерини", цитирано от БТА. Медията отбелязва, че повечето от арестите са извършени в близост до границата с Турция, а в един от случаите в една от засечените от полицията коли са превозвани общо девет мигранти.

От началото на годината до момента през сухопътната граница между Турция и Гърция са влезли над 4600 души въпреки изградената в района висока ограда. От януари броят на нелегалните мигранти, влезли в Гърция възлиза на близо 20 000. Малко над половината от тях са прекосили Средиземно море с малки лодки от Източна Либия.

През 2025 г . в Гърция са преминали близо 49 000 души, допълва изданието.