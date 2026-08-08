Отдадоха почит на Олексий Юков - доброволеца, който прибираше телата на загиналите във войни

Хиляди хора се събраха в катедралата "Свети Володимир" в центъра на Киев за православната литургия в памет на Олексий Юков - доброволец, който повече от две десетилетия издирваше и прибираше телата на цивилни и военнослужещи, сред които и руснаци, убити във войни.

Той загина на 5 август при взрив на мина по време на мисия за издирване и прибиране на останки на загинали.

Юков основава организацията "Плацдарм", воден от убеждението, че всеки загинал заслужава да бъде намерен и погребан по достоен начин. Заради дейността си той става известен като "събирача на души".

Родом от опустошения от войната регион Донбас, Юков е инструктор по бойни изкуства. Започва да издирва останки на загинали още като тийнейджър, след като попада на останки на съветски и руски войници от Втората световна война.

През 2022 г. Юков е тежко ранен при взрив на мина, като губи едното си око. Въпреки това, още преди да се възстанови напълно, той се връща към работата си на терен.

В публикация в социалните мрежи миналия месец Юков описва опасностите, пред които е изправен екипът му - мини, обстрел и дронове. По думите му въпреки всичко доброволците продължават работа, за да може "всяка душа да се завърне у дома".

Юков не приема и призивите телата на загинали руски военнослужещи да бъдат оставяни неприбрани. "Когато казват: "Нека изгният", аз не съм съгласен. Така се борим за всяка душа", пише той.

Юков често говори за мисията си в духовен смисъл, възприемайки тялото на загиналия като душа, която чака да се завърне у дома.

"Това е действие. Действие всеки ден - в полетата, в горските пояси, сред руините, където животът ти може да приключи във всеки един момент", пише той.