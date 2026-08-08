Румънските радари не засекли "никакво въздухоплавателно средство", преди дронът да се взриви у нас

Системите за радарно наблюдение не са засекли никакво въздухоплавателно средство, което да е прекосило румънското въздушно пространство в посока към България. Това съобщи Министерството на националната отбрана на Румъния във връзка с експлозията, предизвикана на територията на България днес около 8:20 часа в близост до границата с Румъния.

"Във връзка с експлозията, предизвикана на територията на България днес, 8 август, около 8:20 часа в близост до границата с Румъния, Министерството на националната отбрана уточнява, че системите за радарно наблюдение на министерството не са засекли никакво въздухоплавателно средство, което да е преминало през въздушното пространство на Румъния към България. Също така във времевия интервал преди експлозията не са регистрирани движения на въздушни цели, които да показват възможна траектория през националното въздушно пространство към територията на България", се посочва в прессъобщение, изпратено днес от министерството.

Министерството на националната отбрана на Румъния отбелязва, че "наблюдава непрекъснато ситуацията в близост до границите на Румъния и ще съобщи допълнителни данни, в случай че се появи свързана информация".

В 8,10 ч. тази сутрин имаме инцидент – нахлуване на дрон в българското въздушно пространство и взривяване на дрона на 100 метра навътре в българската граница от посока Румъния, съобщи по рано днес министър-председателят Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет.

Случилото се е в непосредствена близост до бившия Граничен контролно-пропускателен пункт (ГКПП) „Кардам" между България и Румъния и на 1000 метра от нашата компресорна станция на Трансбалканския газопровод, добави Радев. По думите му дронът е паднал в слънчогледова нива.

Взети се мерки, районът е отцепен, няма поражения по хора и инфраструктура, допълни още Радев.

Шум от този дрон е регистриран от „Гранична полиция" в Румъния и след това е чут силен взрив от граничния полицейски наряд - Генерал Тошево, който е в този район. Идентифицирано е веднага мястото на взрива на дрона.

Министерството на отбраната съобщи, че взривилият се дрон най-вероятно е украински.

"Първоначалният анализ на останките показва, че се касае за дрон-примамка "Майя", който се използва широко от украинските въоръжени сили", обявиха от институцията.

.