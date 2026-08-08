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Над 4000 хектара земя горят в испанската област Андалусия

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Пожар, избухнал в испанската област Андалусия, продължава да се разпространява. СНИМКА: Pixabay

Над 4000 хектара земя горят в испанската област Андалусия. Силните и променливи ветрове затрудняват операциите по гасенето на огъня.

Пожарът продължава да се разпространява. Избухнал е на около 70 километра от границата с Португалия. Вчера следобед той бе подхранен от силни ветрове.

Засега пламъците не са достигнали жилищни райони. Извършена е превантивна евакуация на около 70 души, като повечето от тях не са имали нужда от настаняване, пише БТА.

Над 275 пожарникари, сред които 60 служители на Военната аварийно-спасителна служба, участват в гасенето. Те са подпомагани от около 20 въздухоплавателни средства и тежка противопожарна техника.

В източната част на Испания служители участват и в гасенето на друг пожар в провинция Кастельон, който засега е с по-малък мащаб.

Началото на лятото в Испания беше белязано от няколко големи пожара, довели до евакуацията на хиляди хора, особено в централните части на страната.

Пожар, избухнал в испанската област Андалусия, продължава да се разпространява. СНИМКА: Pixabay

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