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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23357167 www.24chasa.bg

Русия продължава с ударите по украински кораби

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Кораб- снимката е илюстративна Снимка: Архив "24 часа"

Русия продължава с ударите си по украинска пристанищна инфраструктура и кораби, които най-вероятно превозват военни материали за украинските въоръжени сили.

Руските сили са използвали прецизни въздушно-изстрелвани оръжия и атакуващи дронове, за да нанесат удари по военни складове в черноморското пристанище Одеса, в които се съхранявало комуникационно оборудване, пише БТА.

В пристанището на Николаев са били поразени товарен кораб, превозващ военно оборудване, и склад с оръжия и военни материали, посочи руското министерство и добави, че в Черно море е бил нанесен удар и по друг кораб, който според руските власти е превозвал военни материали за украинските въоръжени сили.

Кораб- снимката е илюстративна

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