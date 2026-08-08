Огромен пожар изпепелява горите край канадския окръг Съмърленд

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пожар е обхванал около 5000 хектара площ в горите в окръг Съмърленд в канадската провинция Британска Колумбия. Властите обявиха извънредно положение, а хиляди жители са принудени да напуснат домовете си.

Според Службата за горски пожари на Британска Колумбия пожарът е избухнал на около 15 километра западно от Съмърленд, пише БТА.

Окръгът днес остана без ток заради пожара. Властите предупредиха жителите да преваряват водата заради попадане на необработена вода в системата.

Няколко района на Канада, включително Онтарио и Квебек, се борят с горски пожари от началото на годината. Горещото и сухо време създава благоприятни условия за разпространението им в силно залесените райони.

Канада получи международна помощ от Мексико, Австралия, Франция и Нова Зеландия за справяне с пожарите. В Британска Колумбия са разположени около 1500 пожарникари, докато горещото и сухо време продължава да повишава риска от нови огнища, а мълниите могат да предизвикат повторно възпламеняване на остатъчни огнища.

В провинцията са издадени 39 заповеди за евакуация и 49 предупреждения.

По данни на Канадския междуведомствен център за горски пожари от началото на годината пожарите са унищожили около 3,9 милиона хектара в Канада.