ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Златен и 2 бронзови медала за България от младежка...

Времето София 28° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23357291 www.24chasa.bg

Огромен пожар изпепелява горите край канадския окръг Съмърленд

2836
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Пожар е обхванал около 5000 хектара площ в горите в окръг Съмърленд в канадската провинция Британска Колумбия

Пожар е обхванал около 5000 хектара площ в горите в окръг Съмърленд в канадската провинция Британска Колумбия. Властите обявиха извънредно положение, а хиляди жители са принудени да напуснат домовете си.

 Според Службата за горски пожари на Британска Колумбия пожарът е избухнал на около 15 километра западно от Съмърленд, пише БТА.

Окръгът днес остана без ток заради пожара. Властите предупредиха жителите да преваряват водата заради попадане на необработена вода в системата.

Няколко района на Канада, включително Онтарио и Квебек, се борят с горски пожари от началото на годината. Горещото и сухо време създава благоприятни условия за разпространението им в силно залесените райони.

Канада получи международна помощ от Мексико, Австралия, Франция и Нова Зеландия за справяне с пожарите. В Британска Колумбия са разположени около 1500 пожарникари, докато горещото и сухо време продължава да повишава риска от нови огнища, а мълниите могат да предизвикат повторно възпламеняване на остатъчни огнища.

В провинцията са издадени 39 заповеди за евакуация и 49 предупреждения.

По данни на Канадския междуведомствен център за горски пожари от началото на годината пожарите са унищожили около 3,9 милиона хектара в Канада.

Пожар е обхванал около 5000 хектара площ в горите в окръг Съмърленд в канадската провинция Британска Колумбия

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики между Клинтън и Тейлър Суифт