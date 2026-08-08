ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Златен и 2 бронзови медала за България от младежка...

Времето София 28° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23357522 www.24chasa.bg

Зеленски благодари на Сърбия, че иска да възстанови украински град, пострадал от войната с Русия

6812
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Володимир Зеленски Снимка: Фейсбук/ Володимир Зеленський﻿

Украинският президент Володимир Зеленски благодари на Сърбия, че е изявила желание да участва във възстановяването на един украински град, пострадал от войната с Русия.

С публикация във фейсбук той разказа за срещата със сръбския премиер Джуро Мацут, след като по-рано се срещна с президента на Сърбия Александър Вучич по време на първото си официално посещение в Белград.

"Обсъдихме и участието на Сърбия във възстановяването на Украйна – благодарим ви за желанието да се включите във възстановяването на един от нашите разрушени градове", написа Зеленски в публикацията.

Той благодари също и "за решението на Сърбия да отпусне 2 милиона евро в подкрепа на енергийния ни сектор".

"Обсъдихме (с Джуро Мацут) подробно нашите общи икономически и логистични проекти: развитието на Дунавския коридор и укрепването на връзките между Украйна, Западните Балкани и Европейския съюз", допълни украинският президент и публикува кратко видео от срещата.

По-рано през деня за срещата между Мацут и Зеленски съобщиха и от пресслужбата на сръбското правителство, но тя не бе обявена предварително като част от програмата на посещението.

Володимир Зеленски Снимка: Фейсбук/ Володимир Зеленський﻿

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики между Клинтън и Тейлър Суифт