Зеленски благодари на Сърбия, че иска да възстанови украински град, пострадал от войната с Русия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украинският президент Володимир Зеленски благодари на Сърбия, че е изявила желание да участва във възстановяването на един украински град, пострадал от войната с Русия.

С публикация във фейсбук той разказа за срещата със сръбския премиер Джуро Мацут, след като по-рано се срещна с президента на Сърбия Александър Вучич по време на първото си официално посещение в Белград.

"Обсъдихме и участието на Сърбия във възстановяването на Украйна – благодарим ви за желанието да се включите във възстановяването на един от нашите разрушени градове", написа Зеленски в публикацията.

Той благодари също и "за решението на Сърбия да отпусне 2 милиона евро в подкрепа на енергийния ни сектор".

"Обсъдихме (с Джуро Мацут) подробно нашите общи икономически и логистични проекти: развитието на Дунавския коридор и укрепването на връзките между Украйна, Западните Балкани и Европейския съюз", допълни украинският президент и публикува кратко видео от срещата.

По-рано през деня за срещата между Мацут и Зеленски съобщиха и от пресслужбата на сръбското правителство, но тя не бе обявена предварително като част от програмата на посещението.