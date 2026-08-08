Десет хиляди се събраха да протестират срещу германския канцлер Мерц

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Десет хиляди души се събраха в град Плауен в източната част на Германия, за да протестират срещу германския канцлер Фридрих Мерц.

Протестиращите поискаха оставката на правителството на Мерц и незабавно произвеждане на нови избори.

Организаторите на инициативата, озаглавена „Проект Милион" (Project M1llion), публикуваха списък с 11 искания, сред които по-ниски цени на енергията, билет за пътуване на територията на цялата страна на цена 29 евро, реформа на общественото радио и телевизионно разпространение, както и незабавно депортиране на „всички осъдени, престъпници и нелегални мигранти".

В списъка има още искания - премахване на данъка върху въглеродните емисии, въвеждане на модел на пряка демокрация по швейцарски образец и намаляване на бюрокрацията.

В явна препратка към мирната революция от 1989 г. участниците скандираха „Ние сме народът" – лозунгът, използван по време на антикомунистическите митинги в бившата Източна Германия.

Протестът под наслов „Единство за Германия" официално беше независим от политическите партии. Въпреки това местната продемократична група „Алианс за демокрация, толерантност и гражданска смелост" предупреди, че сред организаторите има десни екстремисти.

„Събитието се популяризира от съответните крайнодесни канали; във Фейсбук коментарите за демонстрацията съдържат изпълнени с омраза изказвания, а призивите за действие разпространяват антисемитски и етнонационалистически наративи", заяви групата.

В контрапротест са участвали около 400 души съобщи полицията, като през деня не са били отчетени инциденти.

На основната демонстрация бяха издигнати множество германски знамена, както и сини транспаранти с бели гълъби.

Виждаха се и знамена на историческото Кралство Саксония, често използвани от крайнодясната партия „Свободни саксонци", която беше призовала привържениците си да участват в протеста.

„Този картел, това правителство трябва да си отиде!", заяви един от ораторите в началото на протеста, което предизвика аплодисменти от публиката.