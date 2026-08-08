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Тръмп уволни ключов генерал на САЩ за Европа, отговарящ за силите в България

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Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов на среща с генерал-лейтенант Чарлс Костанца Снимка: Министерство на отбраната

САЩ отстраниха предсрочно командващия V корпус на войските генерал Чарлз Костанца, отговаряше за американските сухопътни сили от Естония до България

Американската армия отстрани от командването генерал-лейтенант Чарлз Д. Костанца, командващ V корпус на Сухопътните войски на Съединените щати. Това е едно от ключовите американски формирования, отговарящи за оперативната координация на сухопътните сили на Съединените щати в Европа.

Отстраняването е потвърдено от говорител на американската армия, който е заявил, че „генерал-лейтенант Чарлз Д. Костанца, командващ V корпус, е отстранен от командването". В съобщението се посочва още, че случаят е предаден на съответния компетентен орган в съответствие с разпоредбите на армейските регулации. Армията не съобщава причина, но се смята, че решението е на президента Доналд Тръмп.

Костанца е отстранен близо два месеца преди предварително планираната смяна на командването. След неговото отстраняване бригаден генерал Джон Б. Маунтфорд, заместник-командващ на V корпус по въпросите на готовността, изпълнява функциите на временно изпълняващ длъжността командващ.

Смяната на Костанца е планирана

Предстоящата смяна на Костанца сама по себе си не е изненадваща. На 16 юли Министерството на войната на Съединените щати официално обяви, че генерал-майор Томас М. Фелти е номиниран за повишение в генерал-лейтенант и е определен за следващ командващ на V корпус във Форт Нокс, Кентъки.

Фелти по това време е командващ на 1-ва кавалерийска дивизия. Според официалното съобщение на американското Министерство на войната той трябва да наследи Костанца след процедурата по утвърждаването му и формалната церемония по предаване на командването.

По информация на Stars and Stripes смяната между Костанца и Фелти първоначално е била планирана за октомври. Предсрочното отстраняване на Костанца следователно представлява отделно кадрово решение, което ускорява вече планираната ротация на командването.

Ключова роля на V корпус в Европа

V корпус, известен като „Victory Corps", е оперативното командване на Сухопътните войски на Съединените щати, предназначено да действа в Европа. Неговата предна щаб-квартира се намира в Познан, Полша, в лагер „Кошчушко", докато основният щаб е във Форт Нокс, съобщава БГНЕС.

Американската армия определя V корпус като единствения си постоянно предно разположен корпус в Европа. Формированието координира американските сухопътни сили в европейския театър и работи в тясно взаимодействие със съюзниците от НАТО.

Значението на корпуса нарасна съществено след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през февруари 2022 г. Неговата зона на отговорност включва американските сили по източния фланг на НАТО, а присъствието на корпуса в Полша се превърна във важен елемент от американската военна архитектура в региона.

Самият Костанца заяви през 2025 г. пред ABC News, че отговаря за американските сухопътни сили от Естония до България и че задачата на корпуса е да гарантира сигурността на съюзниците от НАТО и да възпира бъдеща руска агресия.

V корпус участва и в координацията на многонационални учения, подготовката на американските и съюзническите сили и въвеждането на нови способности, включително технологии за противодействие на безпилотни летателни апарати. През май 2026 г. негови подразделения участваха в многонационалния проект „Flytrap" в Литва, насочен към интегриране на системи за противодействие на дронове и изкуствен интелект в системите за командване и управление на НАТО.

Кой е Чарлз Костанца

Костанца пое командването на V корпус на 8 април 2024 г., наследявайки генерал-лейтенант Джон Колашески. Преди това той командваше 3-та пехотна дивизия на американската армия. При поемането на командването американската армия подчерта значението на V корпус за сигурността на Европа и възпирането на руската агресия.

По време на мандата си Костанца публично акцентира върху необходимостта американските сили в Европа да извличат непосредствени военни поуки от войната в Украйна, включително в областите на безпилотните системи, електронната война и противодействието на дронове. Следователно настоящото развитие представлява значима кадрова промяна в едно от ключовите американски военни командвания в Европа, но към момента няма официално посочена причина, която да позволява отстраняването на Костанца да бъде интерпретирано като пряк сигнал за промяна в американската политика към Украйна или НАТО.

Следващият командващ V корпус вече е определен — генерал-майор Томас М. Фелти. Официалното му назначаване беше обявено от Министерството на войната на Съединените щати на 16 юли, преди предсрочното отстраняване на Костанца. 

Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов на среща с генерал-лейтенант Чарлс Костанца Снимка: Министерство на отбраната

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