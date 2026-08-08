Тръмп уволни ключов генерал на САЩ за Европа, отговарящ за силите в България

САЩ отстраниха предсрочно командващия V корпус на войските генерал Чарлз Костанца, отговаряше за американските сухопътни сили от Естония до България

Американската армия отстрани от командването генерал-лейтенант Чарлз Д. Костанца, командващ V корпус на Сухопътните войски на Съединените щати. Това е едно от ключовите американски формирования, отговарящи за оперативната координация на сухопътните сили на Съединените щати в Европа.

Отстраняването е потвърдено от говорител на американската армия, който е заявил, че „генерал-лейтенант Чарлз Д. Костанца, командващ V корпус, е отстранен от командването". В съобщението се посочва още, че случаят е предаден на съответния компетентен орган в съответствие с разпоредбите на армейските регулации. Армията не съобщава причина, но се смята, че решението е на президента Доналд Тръмп.

Костанца е отстранен близо два месеца преди предварително планираната смяна на командването. След неговото отстраняване бригаден генерал Джон Б. Маунтфорд, заместник-командващ на V корпус по въпросите на готовността, изпълнява функциите на временно изпълняващ длъжността командващ.

Смяната на Костанца е планирана

Предстоящата смяна на Костанца сама по себе си не е изненадваща. На 16 юли Министерството на войната на Съединените щати официално обяви, че генерал-майор Томас М. Фелти е номиниран за повишение в генерал-лейтенант и е определен за следващ командващ на V корпус във Форт Нокс, Кентъки.

Фелти по това време е командващ на 1-ва кавалерийска дивизия. Според официалното съобщение на американското Министерство на войната той трябва да наследи Костанца след процедурата по утвърждаването му и формалната церемония по предаване на командването.

По информация на Stars and Stripes смяната между Костанца и Фелти първоначално е била планирана за октомври. Предсрочното отстраняване на Костанца следователно представлява отделно кадрово решение, което ускорява вече планираната ротация на командването.

Ключова роля на V корпус в Европа

V корпус, известен като „Victory Corps", е оперативното командване на Сухопътните войски на Съединените щати, предназначено да действа в Европа. Неговата предна щаб-квартира се намира в Познан, Полша, в лагер „Кошчушко", докато основният щаб е във Форт Нокс, съобщава БГНЕС.

Американската армия определя V корпус като единствения си постоянно предно разположен корпус в Европа. Формированието координира американските сухопътни сили в европейския театър и работи в тясно взаимодействие със съюзниците от НАТО.

Значението на корпуса нарасна съществено след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през февруари 2022 г. Неговата зона на отговорност включва американските сили по източния фланг на НАТО, а присъствието на корпуса в Полша се превърна във важен елемент от американската военна архитектура в региона.

Самият Костанца заяви през 2025 г. пред ABC News, че отговаря за американските сухопътни сили от Естония до България и че задачата на корпуса е да гарантира сигурността на съюзниците от НАТО и да възпира бъдеща руска агресия.

V корпус участва и в координацията на многонационални учения, подготовката на американските и съюзническите сили и въвеждането на нови способности, включително технологии за противодействие на безпилотни летателни апарати. През май 2026 г. негови подразделения участваха в многонационалния проект „Flytrap" в Литва, насочен към интегриране на системи за противодействие на дронове и изкуствен интелект в системите за командване и управление на НАТО.

Кой е Чарлз Костанца

Костанца пое командването на V корпус на 8 април 2024 г., наследявайки генерал-лейтенант Джон Колашески. Преди това той командваше 3-та пехотна дивизия на американската армия. При поемането на командването американската армия подчерта значението на V корпус за сигурността на Европа и възпирането на руската агресия.

По време на мандата си Костанца публично акцентира върху необходимостта американските сили в Европа да извличат непосредствени военни поуки от войната в Украйна, включително в областите на безпилотните системи, електронната война и противодействието на дронове. Следователно настоящото развитие представлява значима кадрова промяна в едно от ключовите американски военни командвания в Европа, но към момента няма официално посочена причина, която да позволява отстраняването на Костанца да бъде интерпретирано като пряк сигнал за промяна в американската политика към Украйна или НАТО.

Следващият командващ V корпус вече е определен — генерал-майор Томас М. Фелти. Официалното му назначаване беше обявено от Министерството на войната на Съединените щати на 16 юли, преди предсрочното отстраняване на Костанца.