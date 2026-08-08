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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23357738 www.24chasa.bg

Турция поиска от Русия и Украйна да спрат атаките в Черно море

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Хакан Фидан Снимка: Снимка: X/ @siyahsancakx

Анкара е поискала от Русия и Украйна да обявят мораториум върху атаките в Черно море. Това заяви турският външен министър Хакан Фидан. 

В интервю за държавната информационна агенция Анадолу Фидан каза, че Турция е изразила опасенията си относно атаките срещу кораби в Черно море пред двете страни и че самата тя ще приложи определени мерки за сигурност, но не даде повече подробности.

Отбранителният пакт, подписан от Турция, Пакистан и Саудитска Арабия вчера, технически е идентичен със споразумението за взаимна отбрана по Член 5 на НАТО, каза още Фидан, като добави, че споразумението не е насочено срещу Иран.

Фидан заяви, че в рамките на пакта ще бъде сформиран министерски комитет, подобен на този в НАТО, както и генерален секретариат със седалище в Саудитска Арабия. Египет би могъл да се присъедини към пакта, след като бъдат решени някои технически въпроси, добави той.

Хакан Фидан

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