Иран постави нови условия за отварянето на Ормузкия проток

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Иран постави предварителни условия за повторното отваряне на Ормузкия проток, сред които изплащане на обезщетения за военните щети, което усложнява евентуално споразумение за възстановяване на корабоплаването през стратегическия воден път, жизненоважен за световната икономика.

Техеран поддържа фактическа блокада на протока, откакто Съединените щати и Израел нанесоха удари по Иран в края на февруари. Иран настоява да събира такси за преминаване и е атакувал кораби, които според него се опитват да избегнат предпочитания от него маршрут.

Продължаващите нападения срещу плавателни съдове в протока, през който преди войната се преминаваше свободно, доведоха до провала на примирието през април. Оттогава посредници призовават двете страни да се върнат към условията на меморандума от юни.

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че преговорите с Оман относно транзита и управлението на протока са „в заключителна фаза".

Той добави обаче, че отварянето на Ормузкия проток „зависи от други условия и от изплащането на обезщетения за нарушаването" на юнското споразумение, пише turkiyetoday.

Иранският съветник по националната сигурност Мохамад Багер Золгадр изложи в събота условията на Техеран за отваряне на протока, включително прекратяване на това, което той нарече „войната и агресията срещу Иран и неговите съюзници в Ливан, Палестина, Йемен и Ирак".

Той също така поиска прекратяване на американската военноморска блокада срещу Иран, отмяна на санкциите, освобождаване на замразените ирански активи и обезщетение за щетите, причинени по време на войната, съобщи агенция Тасним.

Междувременно Корпусът на гвардейците на Ислямската революция заяви, че отварянето на Ормузкия проток „няма нищо общо с преговорите между Иран и Оман".

Според гвардейците „врагът е принуден да приеме условията на Иран за отварянето на протока".

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви в събота, че Вашингтон очаква Иран да възстанови потока от петрол и природен газ през Ормузкия проток до нивата отпреди конфликта и да гарантира безопасното преминаване на търговските кораби.

„Очакваме да видим същото количество петрол и газ, което излизаше от Персийския залив преди началото на конфликта", каза Ванс в интервю за Fox News, като допълни, че Иран е предал подобни уверения на Вашингтон.

„Но ние не се доверяваме – ние проверяваме. Съдим не по думите, а по действията", подчерта той.

Ванс заяви, че САЩ следят и иранските изявления за евентуално въвеждане на такси за корабите, преминаващи през стратегическия воден път.

„Иранците ни казаха, че нямат планове да събират такси за преминаване през Ормузкия проток", посочи той, като добави, че Вашингтон ще оценява Техеран по реалните му действия.

По думите му Иран и държавите от Персийския залив, особено Оман, обсъждат механизми за гарантиране на безопасното морско корабоплаване.

Изявленията бяха направени на фона на значителния спад в трафика през Ормузкия проток, като Иран продължава да атакува кораби, които според него се опитват да избегнат предпочитания от Техеран маршрут през ирански води.

Министерството на външните работи на Обединените арабски емирства осъди в събота това, което определи като „враждебно иранско нападение с ракета срещу танкер на ADNOC (Националната петролна компания на Абу Даби), докато е преминавал през Ормузкия проток", като при атаката не са били причинени жертви.

По-късно същия ден британската служба UKMTO съобщи, че кораб е бил ударен от снаряд край бреговете на Оман в Ормузкия проток, което е предизвикало пожар, впоследствие потушен, без пострадали.

Не беше ясно дали изявленията на ОАЕ и UKMTO се отнасят за един и същи кораб.

В петък ADNOC съобщи, че от началото на войната 15 нейни кораба са били атакувани в Ормузкия проток, „включително три само през тази седмица".

Министерството на външните работи на Оман осъди „повтарящите се нападения срещу кораби, преминаващи през Ормузкия проток", без да назовава Иран.

Ведомството заяви още, че „продължаващите преговори относно режима на корабоплаване в Ормузкия проток се развиват в положителна и конструктивна атмосфера", и призова да не се предприемат действия, които биха могли да застрашат постигнатия напредък.

Предишното споразумение между Иран и САЩ, което трябваше да послужи като основа за преговори по трайно уреждане на спора, предвиждаше Иран и Оман да обсъдят бъдещия режим на протока с останалите държави от Персийския залив и „в съответствие с приложимото международно право".

Международното право по принцип не допуска събиране на такси за преминаване през подобни международни морски проливи.

Турция очаква Египет да се присъедини към отбранителния пакт

Отделно турският външен министър Хакан Фидан заяви в събота, че очаква Египет да се присъедини към съвместното отбранително споразумение между Турция, Саудитска Арабия и Пакистан, чиято цел е стабилизиране на региона, като определи Кайро като „естествен партньор по всички въпроси".

„Вярвам, че на следващия етап Египет също ще бъде част от този съюз. Ние вече действаме един към друг така, сякаш сме съюзници", каза Фидан в интервю.

Миналия месец дрон атакува американски обекти в египетско пристанище на Средиземно море, което беше първата подобна атака на египетска територия от началото на войната с Иран.

Фидан заяви, че регионалната четиристранна платформа, в която участва и Египет, ще остане много важен политически формат.

Той определи Египет като естествен партньор и изрази увереност, че страната ще се присъедини към съюза, след като бъдат решени няколко технически въпроса.

Според пакистанското външно министерство пактът предвижда, че нападение срещу една от държавите членки ще се счита за нападение срещу всички, като целта му е „укрепване на колективното възпиране".

Фидан подчерта, че споразумението не е насочено срещу конкретна държава.

„Няма обща заплаха, която да сме записали в документа", каза той и добави, че пактът не е насочен срещу никоя страна, която не нападне неговите членове.

По думите му обсъжданията на инициативата са започнали още преди настоящата война между Иран, САЩ и Израел, но Турция е предвиждала, че американските приоритети в областта на сигурността в региона ще се променят и че борбата срещу тероризма ще остане сред основните теми.