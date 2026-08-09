Потушен пожар в рафинерията на „Сауди Арамко“ в Саудитска Арабия

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Противопожарните екипи са потушили пожар, избухнал рано в неделя в обект на рафинерията на „Сауди Арамко“ (Saudi Aramco) в Джазан, в югозападната част на Саудитска Арабия, съобщи Ройтерс, позовавайки се на изявление в „Екс“ (X) на саудитското министерство на енергетиката, информира БТА.

Няма пострадали, но в съобщението не се уточнява причината за пожара.

Джазан се намира на брега на Червено море, близо до границата с Йемен. Рафинерията преработва 400 000 барела суров петрол дневно и произвежда рафинирани продукти, включително бензин и дизел с ниско съдържание на сяра.

„Сауди Арамко“ преустанови работата на рафинерията на 27 юли след атака на йеменските бунтовници хуси, която нанесе щети на комплекса за интегрирана газификация с комбиниран цикъл (съвременна технология за производство на електроенергия – бел. ред) и на зоната с резервоари, според бележка от консултантската фирма „Индастриъл Инфо Рисорсис“ (IIR), с която Ройтерс се е запознала.

Хусите тогава заявиха, че са нанесли удари по обекти на „Сауди Арамко“ в Джазан и Янбу. Атаките породиха опасения, че заплахите за корабоплаването в Червено море и за саудитската петролна инфраструктура биха могли да разширят глобалните сътресения, произтичащи от войната на САЩ срещу Иран.

Изпълнителният директор на „Сауди Арамко“ Амин Насер заяви миналата седмица, че неотдавнашните атаки срещу обектите на компанията са довели до някои прекъсвания в производството. Той изрази увереност, че дейността ще бъде възстановена бързо и посочи, че атаките не са имали съществено оперативно или финансово въздействие.

Миналия месец хусите обявиха морска блокада на Саудитска Арабия в Червено море в отговор на блокадата, наложена от Кралството на Йемен, и на неотдавнашната саудитска бомбардировка над международното летище в контролираната от хусите йеменска столица Сана.