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Две нападения и загинал полицай белязаха първия ден на новия президент на Колумбия

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Новоизбраният президент на Колумбия Абелардо де ла Есприеля

Две нападения, при които загина един полицай и бяха ранени няколко души, белязаха първия ден от мандата на новия президент на Колумбия Абелардо де ла Есприеля, който обеща радикални мерки срещу организираната престъпност, предадоха Асошиейтед прес и Франс прес, съобщи БТА.

Бившият адвокат, представител на твърдата десница, започва мандата си в момент, когато Колумбия е изправена пред най-тежката вълна от насилие за последното десетилетие.

В департамента Сесар в северната част на страната полицай е бил убит при атака с дронове, натоварени с експлозиви, срещу полицейски участък, съобщи полицията.

В близост до югозападния град Кали, където новият президент встъпи в длъжност в петък, отцепили се бунтовници от бившата партизанска група Революционни въоръжени сили на Колумбия (ФАРК) са взривили пункт за събиране на пътни такси, който е бил в процес на изграждане. При атаката на пункта, част от Панамериканската магистрала, са били леко ранени охранители.

Колумбийската армия обвини за атаката срещу пункта бунтовниците от ФАРК.

В близост до Кали, в департамента Каука, действа група отцепници от бившата организация ФАРК, ръководена от Нестор Грегорио Вера, по-известен с бойния си псевдоним „Иван Мордиско“. Бунтовникът от ФАРК отказа да се присъединят към мирното споразумение, сключено с правителството през 2016 г., с което бунтовническата армия на организацията сложи оръжие.

По време на встъпването си в длъжност новият президент, представител на твърдата десница, обеща да се бори „без пощада срещу наркотероризма и всички престъпни организации“ и заяви, че възможността за диалог с основните въоръжени групировки е напълно изчерпана.

Новоизбраният президент на Колумбия Абелардо де ла Есприеля

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