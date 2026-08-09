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Най-малко 22 загинали при челен сблъсък между два автобуса в Нигер

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Най-малко 22 загинали при челен сблъсък между два автобуса в Нигер СНИМКА: Пиксабей

Най-малко 22 души са загинали, повечето от които войници, след като два автобуса са се сблъскали в южната част на Нигер, съобщи в събота министерството на транспорта  на страната, цитирано от Франс прес, съобщи БТА.

Инцидентът, при който челно са се ударили два автобуса, е станал в петък вечерта на около 50 километра от град Мадауа, се посочва в изявлението на министерството.

Още 37 души са били ранени при инцидента, допълват от ведомството.

Нигерската информационна агенция (ANP) съобщи, че единият от автобусите е превозвал войници и че е започнато разследване за причините за катастрофата. Според информацията 17 войници са загинали.

Катастрофата е станала в момент, когато властите в Нигер провеждат кампания за повишаване на осведомеността относно опасностите от пътнотранспортни произшествия, които често се случват по пътищата на обширната страна от региона Сахел.

През 2025 г. в Нигер са регистрирани над 7000 пътнотранспортни произшествия, при които са загинали над 1200 души, а повече от 4400 са получили тежки наранявания, според Агенцията за пътна безопасност на страната.

Най-малко 22 загинали при челен сблъсък между два автобуса в Нигер СНИМКА: Пиксабей

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