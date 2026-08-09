Засилена руска активност във водите около Обединеното кралство

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Британските кралски военноморски сили (ВМС) предупредиха за засилена руска активност около териториалните води на Обединеното кралство, след като през юли прекараха 21 дни в проследяване на руски кораби, предаде Пи Ей Мидия/ДПА, съобщи БТА.

Военноморските операции за наблюдение на руската активност са се увеличили с 25 процента през юли в сравнение с предходната година, като военни кораби са извършвали многократни преходи през Ламанш и Северно море.

Крайбрежните патрулни кораби „Ейч Ем Ес Тайн“ (HMS Tyne), „Ейч Ем Ес Мърси“ (HMS Mersey) и „Ейч Ем Ес Севърн“ (HMS Severn) са патрулирали през целия юли, за да следят руските фрегати „Неустрашими“ и „Адмирал Григорович“, на които е възложено да ескортират танкери от т.нар. руски сенчест флот.

Русия използва своя „сенчест флот“, съставен предимно от остарели кораби, за да заобикаля международните санкции, наложени върху износа ѝ на петрол след началото на войната в Украйна.

Корабът „Ейч Ем Ес Тайн“ също така е имал задачата да наблюдава „Неустрашими“, докато руският съд е провеждал учение с бойна стрелба в Ламанша.

Междувременно британската фрегата „Ейч Ем Ес Съмърсет“ (HMS Somerset) е участвала в наблюдението на руската активност в Северния Атлантик, като част от четиримесечна мисия на НАТО за проследяване на подводна и надводна руска активност.

„Това показва точно за какво съществува Кралският флот – да защитава Обединеното кралство и нашите съюзници, откъдето и да бъдат застрашени нашите интереси“, заяви командирът на „Съмърсет“ Мат Милярд.

Засилената руска военноморска активност последва задържането на танкера „Смиртос“ от британски командоси през юни – първият случай, в който британски военнослужещи директно са се качили на борда на кораб от „сенчестия флот“ на Русия.