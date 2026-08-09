Австрийски фермери продават животните си заради недостиг на фураж в сушата.

Рекордната суша поставя животновъдството в Австрия в изключително тежко положение, като много фермери вече са принудени да използват зимните си запаси от фураж или да намаляват стадата си заради липсата на храна и на места на вода, предупреди ръководителят на отдела по животновъдство в Земеделската камара на Горна Австрия Михаел Вьокингер, цитиран от АПА, съобщава БТА.

По думите му ситуацията е безпрецедентна. Обикновено първата и втората коситба осигуряват между 60 и 70 процента от необходимия годишен фураж, но тази година добивите са били слаби още през пролетта заради първата вълна на суша през юни.

„Всичко е сухо като прах“, посочва Вьокингер. Дори и да завали, остава неясно дали ще могат да бъдат събрани достатъчно количества качествен фураж. Според него при интензивни валежи изсъхналата почва няма да може да поеме водата, поради което е необходим продължителен и равномерен дъжд.

Макар че добрата реколта през 2025 г. е позволила на част от стопанствата да натрупат резерви, тези запаси вече бързо се изчерпват. На много места фермерите са започнали да използват фуража, предназначен за зимата.

Това принуждава редица стопанства да продават част от животните си, тъй като не разполагат с достатъчно храна за тях.

„Здрави млечни крави не се продават без причина. Това е сериозно и психическо натоварване“, каза Вьокингер.

Нарастващото предлагане на животни оказва натиск върху цените на добитъка. Допълнително затруднение е и отслабналото търсене от Швейцария, която традиционно е важен експортен пазар, но също е засегната от сушата и е ограничила вноса, тъй като местните фермери също намаляват стадата си.

Според Вьокингер последиците няма да се ограничат само до настоящата година. Намаляването на стадата ще доведе и до по-малък брой телета през следващите години, което ще се отрази върху производството в по-дългосрочен план.

Силозната царевица може частично да компенсира недостига на фураж, но и тя е засегната от сушата, особено в районите с плитки почви. Вносът на фуражи също е затруднен заради високите цени, транспортните разходи и ограниченото предлагане.

От кризата са засегнати практически всички животновъдни стопанства, като според Вьокингер биологичните ферми са изложени на още по-голям риск заради зависимостта си от пасищното отглеждане. Някои фермери вече прибират животните си от високопланинските пасища.

Проблем създава и недостигът на вода. При сегашните температури една крава се нуждае от между 120 и 150 литра вода дневно, което допълнително увеличава натиска върху стопанствата.

Сушата засяга и свиневъдството, тъй като слабата реколта от царевица ще се отрази и върху производството на фуражи за свине.

Въпреки че Земеделската камара поддържа платформа и борса за търговия с фуражи, според Вьокингер основният проблем е липсата на налични количества. Обсъждат се различни форми на подкрепа, включително застрахователни механизми и отсрочки на плащанията.

„Но ако няма фураж за купуване, парите помагат само до известна степен. Най-важното е просто да завали“, обобщава той.