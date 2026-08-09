КМГ: Пекин облекчава ограниченията за покупка на жилища

В петък Пекин въведе пакет от мерки, включващи облекчаване на ограниченията за покупка на жилища за семейства, които не са местни жители, и увеличаване на таваните за кредити от жилищния спестовен фонд, с цел стабилизиране на пазара на недвижими имоти и по-добро задоволяване на нуждите на жителите в областта на жилищното потребление, става ясно от циркулярно писмо, издадено от Общинската комисия по жилищно строителство и градско-селско развитие на Пекин, Общинската комисия по планиране и природни ресурси на Пекин и Центъра за управление на жилищния фонд на Пекин, съобщи КМГ.

Съгласно новите политики изискваният период за наличие на данни за плащане на социално осигуряване или данък върху доходите на физическите лица в Пекин за семейства, които не са местни жители и желаят да закупят жилище в рамките на петия околовръстен път, се намалява от две години на една година, което съответства на настоящото изискване извън петия околовръстен път.

Градът също така увеличи тавана на заемите от жилищния осигурителен фонд за двойки, в които и двамата партньори внасят вноски във фонда.

Съгласно писмото, максималният размер на кредита ще се удвои до 2,4 милиона юана (около 350 000 щатски долара) за покупка на първи дом и до 2 милиона юана за покупка на втори дом.

Купувачите, отговарящи на изискванията, могат да получат допълнително увеличение до 1 милион юана. Тези по-високи лимити, възлизащи съответно на 3,4 милиона юана и 3 милиона юана, се отнасят за семейства, които имат регистрация по местоживеене в шестте централни градски района на Пекин, но купуват жилища в крайградските райони, имат две или повече деца и купуват жилища със сертификат за екологичност.

Новите мерки позволяват също така на местните семейства, които внасят вноски в жилищния спестовен фонд, да кандидатстват за още един заем от фонда при закупуване на нов имот, при условие че не притежават жилище или притежават само едно жилище и са изплатили изцяло предишните си заеми от фонда.