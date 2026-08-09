Най-малко 13 загинаха при пътен инцидент в Перу

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-малко 13 души са загинали, а четирима са ранени при сблъсък между микробус и тежкотоварен камион на път в района на Куско, Югоизточно Перу, съобщи представител на полицията, цитиран от ДПА, информира БТА.

Катастрофата е станала вчера по пътя между град Чалуауачо в Апуримак и Арекипа - административен център на едноименния регион, уточни началникът на полицията в Куско полковник Карлос Хисадо.

Причините за катастрофата се разследват.

По предварителни данни шофьорът на микробуса не е видял спрелия на пътното платно тежкотоварен камион, който вероятно е спрял заради техническа повреда. Микробусът се е врязал в задната част на камиона.

На кадри, разпространени в социалните мрежи, се вижда, че предната част на микробуса е напълно разрушена при удара.