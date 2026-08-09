Отмениха полет заради малко дете, отказало да сложи предпазен колан

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Вечерен полет от Британска Колумбия до Торонто тази седмица е бил отменен, след като малко дете отказало да постави предпазния си колан, съобщава Fox News.

Полет 444 на Porter Airlines трябвало да излети от международното летище Виктория в 22:30 ч. щатско време и вече се движел към пистата, когато стюардеса забелязала детето.

„Малко дете стоеше изправено на седалката си и отказваше да закопчае предпазния си колан", съобщиха от авиокомпанията, като уточниха, че нито придружаващият възрастен, нито екипажът са успели да накарат детето да се обезопаси.

„Самолетът не можеше да излети при тези опасни условия, затова екипажът реши да се върне на терминала и пътниците да слязат от борда", добавиха от компанията.

Тъй като летището има вечерен час за излитане до 00:30 ч., а отстраняването на въпросните пътници и багажа им, както и необходимите административни процедури, отнели време, полетът е бил отменен.

Останалите пътници е трябвало да пренощуват. Те са били пререзервирани за полет в петък.

„Извиняваме се за неудобството, което това причини на останалите пътници", заявиха от Porter Airlines.