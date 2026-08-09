„Марути Сузуки“ очаква до 2031 г. продажбите на леки коли в Индия да стигнат 6,3 млн. броя

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Най-големият автомобилен производител в Индия „Марути Сузуки Индия“ (Maruti Suzuki India) очаква вътрешният пазар на леки автомобили да нарасне до между 6,1 млн. и 6,3 млн. броя през финансовата 2030/31 година, подпомогнат от възстановяване на търсенето на малки автомобили и по-силен сегмент на спортните автомобили с повишена проходимост (SUV), заяви председателят на компанията Равиндра Чандра Бхаргава, цитиран от Ройтерс, информира БТА.

Компанията преразглежда петгодишните си цели за растеж, тъй като очаква сегментът на малките автомобили да се разширява значително по-бързо, отколкото през последните пет години, се посочва в съобщение, придружаващо годишния ѝ отчет за 2025/26 финансова година.

През финансовата 2025/26 година „Марути Сузуки“ е продала рекордните 2,42 млн. автомобила и е изнесла рекордните 447 000 броя. Компанията очаква да достигне следващия праг от още един милион продадени автомобила по-рано от предвижданото досега.

„Марути Сузуки“ планира да инвестира около 350 млрд. рупии (4 млрд. долара), за да увеличи годишния си производствен капацитет до 3,65 млн. автомобила до финансовата 2030/31 година.

Управителният съвет е одобрил и първоначална инвестиция от 5,61 млрд. рупии за изграждането на четири инсталации за биогаз като част от стратегията на компанията за чиста енергия. Според Бхаргава биогазът може да намали зависимостта на Индия от вносен компресиран природен газ и да подпомогне целите на страната за нетни нулеви емисии.

Главният изпълнителен директор Хисаши Такеучи заяви, че компанията планира да пусне седем нови SUV модела през следващите пет-шест години, за да засили присъствието си в бързоразвиващия се сегмент.

През финансовата 2026/27 година „Марути Сузуки“ е ускорила разширяването на производствения си капацитет, като е добавила възможност за производство на още 500 000 автомобила годишно.

Компанията дава приоритет на по-голямото местно производство, алтернативните източници на доставки и развитието на капацитета на доставчиците, за да ограничи геополитическите рискове и рисковете по веригите за доставки.

„Марути Сузуки“ посочи още, че отношенията ѝ с компанията майка „Сузуки Мотор“ (Suzuki Motor Corp) са станали „по-тесни и по-интегрирани“, което спомага за съкращаване на сроковете за разработване на автомобили и за намаляване на разходите, допълва Ройтерс.