Тайван ще увеличи с 16% разходите за отбрана през 2027 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Правителството на Тайван ще предложи 16% увеличение на разходите за отбрана през следващата година, като за първи път те ще надхвърлят 1,1 трилиона тайвански долара (около 29,5 милиарда евро), предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Очакваното увеличаване на военните способности идва на фона на засилващия се военен и политически натиск от Китай, чийто власти претендират за контрол над острова, отбелязва агенцията. Същевременно Тайван е изправен и пред призиви от САЩ да изразходва повече средства за собствената си отбрана, което беше прието с ентусиазъм от президента Уилям Лай.

Проектобюджетът, който ще бъде представен на 20 август, включва финансиране за бреговата охрана, ветераните и специални проекти. Бюджетът за отбрана отново ще надхвърли 3% от брутния вътрешен продукт, съобщи тайванската Централна информационна агенция.

Тайванското правителство превърна военната модернизация в ключова политическа платформа и многократно пое ангажимент да изразходва повече средства за своята отбрана, включително за местно производство на подводници, предвид нарастващата заплаха от Китай.

Китайските военни провеждат периодични военни учения в близост до Тайван. Китай също така бързо модернизира въоръжените си сили с нови самолетоносачи, изтребители и ракети. Властите в Пекин отказват да преговарят с Лай, заявявайки, че той е "сепаратист".

В момента Тайван провежда ежегодните си военни учения "Хан Куан". Президентът Лай, който днес наблюдава маневрите, заяви, че всяко учение е натрупване на опит, което дава на военните по-голяма увереност.

Днес по източното крайбрежие на острова военните отработиха обеззаразяване от оръжие за масово поразяване, симулирайки атака с химическо оръжие.