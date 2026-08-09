Кипър ще доставя природен газ за Европа през първата половина на 2028 г.

Европейските потребители могат да очакват доставки на природен газ от подземните залежи на Кипър, за да посрещнат енергийните си нужди, най-рано през март 2028 г., заяви кипърският министър на енергетиката, търговията и индустрията Михалис Дамянос в интервю за Асошиейтед прес, съобщи БТА.

По думите му регионът на Източното Средиземноморие бързо се превръща в алтернативен източник на енергийни доставки за европейските държави в период, в който войната на Русия в Украйна и сътресенията в Близкия Изток принуждават Европа да търси нови възможности.

Дамянос заяви, че от консорциума между френската "Тотал Енержи" (TotalEnergies) и италианската "Ени" (Eni) през миналия месец са взели окончателно решение да започнат разработването на находището за природен газ „Кронос“ (Cronos) в района на южното крайбрежие на острова. Това ще са първите количества газ от находища в Източното Средиземноморие доставяни на европейските пазари.

„За Европа е важно в настоящия момент, предвид войната в Украйна и ситуацията в Близкия изток, че Кипър ще се превърне в алтернативен източник на газ“, казва Дамянос в интервюто за АП.

Според плановете на консорциума работата по изграждането на газопровод от находището „Кронос“ до съществуващата инфраструктура на голямото офшорно находище „Зохр“ в Египет, което се намира на разстояние 105 километра, ще започнат по-късно през тази година. Финализирането на проекта ще приключи в рамките на 18 месеца. След това природният газ ще бъде транспортиран до съоръжението за преработка в пристанището Дамиета, намиращо се на северното крайбрежие на Египет, където ще бъде втечнен и превозен с кораби до Европа.

Транспортирането на газа от находището „Кронос“ до Египет за преработка е икономически най-изгодният вариант, тъй като изисква инвестиция от около 2 милиарда долара (1,73 милиарда евро). Тази сума е равна на половината от прогнозната стойност за разработване на други газови находища в кипърски води.

Споразумението да предвижда целият обем от над 3 трилиона кубични фута газ от находището „Кронос“ да бъде насочен към Европа, но съществува и клауза, която позволява около една пета от това количество да се използва за задоволяване на част от вътрешните енергийни нужди на Египет.

„Това е малко находище. Приходите за нашата държава няма да са големи. Важни са не парите. От значение е началото на процеса за добив и доставките на първите количества“, заявява кипърският министър.

„Кронос“ е едно от 6-те находища на природен газ, открити в изключителната икономическа зона в южната част на остров Кипър. Други две – „Главкос“ (Glaucus) и „Пегас“ (Pegasus), съдържат заедно прогнозни запаси от 6,9 трилиона кубични фута газ. „Ексън Мобил“ (Exxon Mobil) и „Катар Енерджи“ (Qatar Energy), които притежават лиценз за разработването им, очакват добивът от тях да започне до 2033 г., заявява още Дамянос.

По думите на кипърския енергиен министър „Ексън Мобил“ планира да разшири проучвателната си дейност край бреговете на Кипър като се очаква да получи допълнителен лиценз за търсене на въглеводороди.

Друго газово находище - „Афродита“ (Aphrodite), което е открито преди 15 години, има запаси около 5,6 трилиона кубични фута. Дамянос посочи, че окончателното решение за разработването на находището от страна на консорциума, ръководен от „Шеврон“ (Chevron), се очаква през лятото на 2027 г. Съгласно споразумение с „Шеврон“, газопровод ще свързва находището директно със съоръжения в Египет, за да се задоволят вътрешните енергийни нужди на страната.

Част от находището „Афродита“ попада в израелски води и се очаква до следващия месец арбитър да определи какъв дял се полага на Израел.