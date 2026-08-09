ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Явор Гърдев: Човешката жестокост е непреодолима

Времето София 22° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23359426 www.24chasa.bg

Индонезия залови 1,3 тона кетамин за над 100 млн. евро

1988
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Знамето на Индонезия СНИМКА: Pixabay

Индонезийските власти конфискуваха 1,3 тона кетамин на стойност около 100 млн. евро от кораб под чужд флаг, съобщи днес Индонезийската агенция за борба с наркотиците, цитирана от Франс прес, информира БТА.

Според властите това е една от най-големите конфискувани пратки в историята на страната.

Още през февруари властите са получили информация, че корабът "Кинг Сън" е отплавал от източната част на Тайланд към Индонезия с "подозрителен товар" . През следващите месеци плавателният съд е бил под наблюдение.

На 7 август корабът е прехванат от индонезийските военноморски сили при навлизане в индонезийски води. На борда му са открити 65 чувала, съдържащи кетамин, като общото количество на пратката е около 1,3 тона, а стойността ѝ се оценява на над 100 млн. евро. Властите продължават претърсването, за да установят дали на борда има още наркотици.

Държавната информационна агенция съобщи, че корабът е плавал под танзанийски флаг. Осемте членове на екипажа, включително седем граждани на Мианма и един гражданин на Тайван, са задържани.

Знамето на Индонезия СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики между Клинтън и Тейлър Суифт