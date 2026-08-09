Индонезия залови 1,3 тона кетамин за над 100 млн. евро

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Индонезийските власти конфискуваха 1,3 тона кетамин на стойност около 100 млн. евро от кораб под чужд флаг, съобщи днес Индонезийската агенция за борба с наркотиците, цитирана от Франс прес, информира БТА.

Според властите това е една от най-големите конфискувани пратки в историята на страната.

Още през февруари властите са получили информация, че корабът "Кинг Сън" е отплавал от източната част на Тайланд към Индонезия с "подозрителен товар" . През следващите месеци плавателният съд е бил под наблюдение.

На 7 август корабът е прехванат от индонезийските военноморски сили при навлизане в индонезийски води. На борда му са открити 65 чувала, съдържащи кетамин, като общото количество на пратката е около 1,3 тона, а стойността ѝ се оценява на над 100 млн. евро. Властите продължават претърсването, за да установят дали на борда има още наркотици.

Държавната информационна агенция съобщи, че корабът е плавал под танзанийски флаг. Осемте членове на екипажа, включително седем граждани на Мианма и един гражданин на Тайван, са задържани.