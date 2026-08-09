Индонезия залови 1,3 тона кетамин за над 100 млн. евро

Индонезийските власти конфискуваха 1,3 тона кетамин на стойност около 100 млн. евро от кораб под чужд флаг, съобщи днес Индонезийската агенция за борба с наркотиците, цитирана от Франс прес, информира БТА.
Според властите това е една от най-големите конфискувани пратки в историята на страната.
Още през февруари властите са получили информация, че корабът "Кинг Сън" е отплавал от източната част на Тайланд към Индонезия с "подозрителен товар" . През следващите месеци плавателният съд е бил под наблюдение.
На 7 август корабът е прехванат от индонезийските военноморски сили при навлизане в индонезийски води. На борда му са открити 65 чувала, съдържащи кетамин, като общото количество на пратката е около 1,3 тона, а стойността ѝ се оценява на над 100 млн. евро. Властите продължават претърсването, за да установят дали на борда има още наркотици.
Държавната информационна агенция съобщи, че корабът е плавал под танзанийски флаг. Осемте членове на екипажа, включително седем граждани на Мианма и един гражданин на Тайван, са задържани.