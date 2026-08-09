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Петима загинаха при украинска атака с дронове срещу Белгород

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Петима загинаха при украинска атака с дронове срещу Белгород СНИМКА: X/@IranObserver0/Архив

Петима души загинаха при снощната украинска атака с дронове срещу руския град Белгород, съобщи регионалният кризисен център, цитиран от Ройтерс, информира БТА.

Временно изпълняващият длъжността губернатор на Белгородска област Александър Шуваев по-рано съобщи за трима убити и 25 ранени, включително две деца. Броят на убитите по-късно се увеличи до петима.

Шуваев заяви, че атаката е предизвикала пожари в две жилищни сгради, а голям брой жилищни и нежилищни сгради са били повредени.

Руското Mинистерство на отбраната съобщи, че е унищожило повече от 150 украински дрона над европейската част на страната, както и над Крим, Черно море и Азовско море.

В Новоросийск, голямо руско пристанище на брега на Черно море, отломки от дронове са паднали върху два обекта, заяви кметът на града Александър Кравченко, без да посочи какви точно са обектите.

Местният кризисен център по-късно съобщи, че три жилищни сгради са били повредени и един човек е бил ранен.

В руската република Башкортостан украински дрон е ударил строяща се сграда и кран в град Уфа, съобщи държавната информационна агенция РИА Новости, позовавайки се на местните служби за спешна помощ.

Петима загинаха при украинска атака с дронове срещу Белгород СНИМКА: X/@IranObserver0/Архив

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