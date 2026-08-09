Ръст на туристите в Косово тази година, най-много от Албания

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Ръст на туристите се отчита в Косово през тази година, предаде КосоваПрес, позовавайки се на данни на националната статистическа служба КАС, съобщи БТА.

Според данните за юни 2026 г. посетителите, регистрирани в хотелите в страната, са били 70 234. От тях местните туристи са били 28 638, а останалите 41 596 – са били чуждестранни туристи.

През юни миналата година посетителите са били 63 502 като регистрирания през 2026 г. ръст е от 10,6 процента.

Чуждестранните туристи в страната през юни са нараснали с 5,2 процента спрямо същия период миналата година. Най-голям е броят на туристите от Албания, следвани от граждани на Германия, Турция и Швейцария.