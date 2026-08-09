Експерт: Украинските удари по Русия могат да се окажат изгодни за Путин

Украинските удари по руска територия могат да се окажат неочаквано изгодни за президента Владимир Путин, предупреждава експертът по Русия Марк Галеоти в публикация за в. „Сънди Таймс".

Според него Киев се надява, че кампанията от атаки ще разклати бойния дух на руското общество и ще подкопае подкрепата за войната. Съществува обаче риск ефектът да бъде обратен – ударите да укрепят позициите на „ястребите", които настояват не за замразяване на конфликта, а за неговата ескалация.

По думите на Галеоти опитите да се деморализира една нация и да бъде принудена да поиска мир чрез въздушни удари могат да успеят само ако пораженията са наистина съкрушителни. Като пример той посочва Втората световна война, когато атомните бомбардировки над Хирошима и Нагасаки принуждават Япония да капитулира, докато бомбардировките над Лондон засилват решимостта на Великобритания. Засега Украйна не разполага с възможност да нанесе на Русия въздействие, сравнимо с това на ядрените бомбардировки.

Авторът смята, че надеждите украинските атаки да парализират руската икономика изглеждат необосновани. Приходите на Москва от нефт и газ продължават да се поддържат от кризата в Персийския залив. Макар основните приходи да са намалели с около една пета от началото на кампанията, сега показателите се стабилизират.

Освен това Украйна разполага с ограничени запаси от дронове и ракети. Според анализа тя е била принудена да пренасочи ресурси от ударите срещу нефтопреработвателните заводи към атаки по складовете на онлайн платформата Wildberries, което е дало възможност на руснаците да ремонтират засегнатите обекти. В резултат дългите опашки за бензин вече намаляват или напълно са изчезнали.

Въпреки това кампанията има и важен политически ефект – тя показва на руските граждани, че войната вече се усеща и на тяхна територия. През по-голямата част от миналия месец тези удари са били водеща тема в руските медии.

Данните на „Левада-Център" показват противоречива картина. Делът на руснаците, които смятат, че войната върви успешно, е спаднал до рекордно ниските 50%, което е с 19 процентни пункта по-малко в сравнение със същия период на миналата година. Само 28% от анкетираните са заявили, че според тях войната се развива зле, а останалите не са дали отговор.

Недоволството сред руснаците обаче все по-често е насочено не срещу Путин, а срещу Украйна. Макар мнозинството да подкрепя замразяване на конфликта и започване на преговори, съществува и значително малцинство, което смята, че действията срещу Украйна трябва да бъдат засилени.

Особено важен фактор е нарастващият брой жертви сред руското цивилно население. За първите шест месеца на годината Москва е съобщила за 250 загинали и 1 596 ранени цивилни, което е повече от два пъти над показателите за същия период на миналата година. В същото време Украйна е понесла значително по-тежки загуби – само през юни там са загинали почти 300 души.

Галеоти обръща внимание и на промяната в поведението на руските държавни медии. Те вече по-открито съобщават за жертвите на руска територия, което според него е опит обществото да бъде убедено, че Русия е жертва, а не агресор.

Според автора целта на Путин е да легитимира войната и евентуалното ѝ бъдещо разширяване. Първоначално Кремъл неофициално обещаваше, че руснаците няма да бъдат принуждавани да участват във войната, освен ако доброволно не се запишат. Сега обаче реториката на отмъщението може да се окаже по-ефективен инструмент за укрепване на подкрепата за режима и за оправдаване на непопулярни мерки, включително евентуална мобилизация на резервисти за преодоляване на недостига на новобранци.

В заключение Галеоти смята, че Путин вероятно вижда в настоящата ситуация повече основания да мобилизира допълнителни войски за есенната кампания и по-малко причини да се страхува от масови обществени протести.