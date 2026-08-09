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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23359610 www.24chasa.bg

Хутите удариха оръжейни складове в Йемен

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Йеменските хути, които са съюзници на Иран, днес обявиха морска блокада на Саудитска Арабия Снимка: Twitter/@tykestakeonit

Подкрепяните от Иран йеменски хути заявиха днес, че са нанесли удари по саудитски военнослужещи и военна техника в йеменския пристанищен град Мока на Червено море, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Според военни представители от йеменското правителство, подкрепяно от Саудитска Арабия, районът е бил атакуван с дронове и ракети.

Военният говорител на хутите заяви, че бунтовниците са извършили "мащабна и прецизна военна операция" срещу струпани саудитски сили и складове с оръжие в района на Мока, който се намира под контрола на йеменското правителство. Говорителят посочи, че са използвани "голям брой балистични ракети и дронове".

В Мока са били задействани системите за противовъздушна отбрана. Местни жители потвърдиха пред АФП, че са чули експлозии, като един от тях съобщи за "шест последователни взрива" в района на пристанището.

По-рано йеменските хуси поеха отговорност за удар с дрон в Саудитска Арабия. Според говорителя на хусите, ударът е бил насочен по рафинерия на петролния гигант "Сауди Арамко" в град Джизан.

Саудитското Министерство на енергетиката потвърди, че в обекта е избухнал пожар, но не уточни причината за него. По данни на ведомството екипите за сигурност са потушили пожара и няма жертви.

Йеменските хути, които са съюзници на Иран, днес обявиха морска блокада на Саудитска Арабия Снимка: Twitter/@tykestakeonit

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