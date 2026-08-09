Южноафрикански фермери протестират срещу добива на литий

Добивът на литий за производство на батерии има все по-важна роля в стратегията на Република Южна Африка да се възползва от световния преход към зелена енергия, за да съживи икономиката си. Правителството на страната обаче е изправено пред хиляди гневни фермери, които се страхуват, че ще загубят плодородна земя заради откритите мини, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

На югоизточното крайбрежие на Република Южна Африка, където се експлоатира литиева мина и са издадени повече от дузина лицензи за проучване от 2023 г. насам, десетки земеделски общности, съществуващи от поколения, се принудени да мигрират.

Коалиция от активисти отправиха възражения срещу проучванията, което според Асоциацията на пазителите на южното крайбрежие (АПЮК - SCGA), застрашава 30 000 работни места в селското стопанство, труда или услугите в регион, познат с износа на захар и туризъм.

Лицензите за проучване на литий претендират за около 73 000 хектара, площ малко по-голяма от град Претория, сочат данни от минния отдел на Южна Африка.

По-голямата част от тази площ е земеделска земя, обхващаща 117 ферми, но също така и плажове.

Съществуващата литиева мина, за която има планове да се разшири, заема 150 хектара кариери и 180 хектара сметища. „Ако на всички тези лицензи за проучване бъдат издадени лицензи за добив, резултатът ще бъде катастрофален“, коментира генералният мениджър на АПЮК Хедър Маклоуд.

„Добивът засяга пряко дребните фермери, техните общности, техните магазини и захарната фабрика“, която обработва реколтата им, каза тя. „Фабриката смила 2 милиона метрични тона захарна тръстика годишно от 2000 дребни производители и 600 търговски производители”, поясни Маклоуд.

Тъй като климатичната криза и нарушените доставки на петрол заради войната между САЩ и Иран стимулират инвестициите в чиста енергия, Южна Африка е превърнала критичните минерали в ключови за своите планове за икономическо възраждане. Страната разполага с критични минерали на стойност 40 трилиона ранда (2,11 трилиона долара), заяви президентът Сирил Рамафоса, описвайки ги като индустрия с потенциал да създава работни места и да укрепва индустриалната база.

Алберт Мтембу разказа пред Ройтерс, че е открил пукнатини в тухленото си бунгало в хълмистото село Магог, в източната провинция Квазулу-Натал, където е най-голямото от трите находища на литий в страната. Щетите се дължат на взривната дейност от мините, твърди 62-годишния Мтембу, а облаците прах, които се вдигат, могат да причинят белодробни проблеми. Южноафриканецът вече два пъти е ходил на лекар с оплаквания. „Взривовете не са добри за нас. Имаме деца, имаме животни, дори дърветата са понесли щети“, каза той, посочвайки склоновете на селото, където умиращи дървета са се строполили.

Приятел на Мтембу вече е избягал от региона, а къщата му е се сринала заради проучванията, твърдят трима души от селото. Седем други къщи са видимо разрушени. Ройтерс интервюира 11 фермери в района, всички от които споделиха подобни опасения.

Говорител на отдела за минерални ресурси не отговори на искането на Ройтерс за коментар по темата.

Частната минна компания е преселила жителите на селото, но много от тях са били недоволни от новите имоти, тъй като са били отдалечени и по-малко подходящи за засаждане, каза Мтемб.

Чистата енергия води до по-малко добив на изкопаеми горива, които замества.

Доклад на Института „Пробив“ от 2024 г. показа, че при производството на електроенергия от въглища, основният енергиен източник в Южна Африка, биват извличани средно 1180 тона материал на гигават, в сравнение с 59 тона за вятърната енергия и 45 тона за слънчевата енергия, включително минералите, необходими за батериите в средностатистическа инсталация.

И все пак добивът, който уврежда ландшафта, остава спорна тема в редица страни като Португалия и САЩ.