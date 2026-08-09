Тайфунът „Делфин" удари Китай, над 1 млн. души са евакуирани

Тайфунът „Делфин" достигна днес източното крайбрежие на Китай, носейки проливни дъждове и силни ветрове и предизвиквайки предупреждения за наводнения и свлачища, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Стихията е най-силният тропически циклон, засегнал Китай от началото на годината.

„Делфин" достигна сушата близо до град Юхуан в източната провинция Чжъцзян, като скоростта на ветровете достигна до 151 км/ч. Властите предупредиха за опасно високи вълни, порои и свлачища, особено в планинските райони.

Повече от 1 милион души са били евакуирани от засегнатите райони в Чжъцзян, Фуцзян, Шанхай и Дзянсу. Само в град Уънчжоу в провинция Чжъцзян над 900 000 жители са преместени на по-сигурни места, докато близо 100 000 души са евакуирани във Фуцзян.

Властите наредиха на риболовните кораби да се върнат в пристанищата и засилиха проверките на язовири, планински потоци, райони, предразположени към свлачища, строителни обекти и туристически забележителности. Спрени са редица морски транспортни услуги, а пристанищата в засегнатите райони са предприели мерки за обезопасяване на корабите.

Сериозно е засегнат и въздушният транспорт. В Шанхай са отменени около 1300 полета от двете основни летища – Пудун и Хунцяо, което представлява приблизително 60% от планираните за деня полети.

Преди да достигне Китай, тайфунът премина през японската префектура Окинава, където рани шестима души и остави без електричество повече от 50 000 сгради в Окинава и префектура Кагошима. Стихията доведе и до множество отменени полети и сериозни нарушения в транспорта.

Очаква се проливните дъждове в Чжъцзян и съседните провинции да продължат и през следващите дни. Прогнозите сочат количества валежи от 200 до 400 милиметра в някои райони. След като се придвижи навътре в страната, „Делфин" постепенно ще отслабва, но може да донесе продължителни валежи и да увеличи опасността от наводнения и свлачища.

Китайските власти активираха извънредни мерки в няколко провинции, а спасителните служби са в готовност за действия в районите, които могат да бъдат засегнати от наводнения и свлачища.