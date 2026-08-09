Хеликоптер се разби в Рио де Жанейро, 4-ма загинаха, 3 от жертвите са туристки (Видео)

Четирима души загинаха при катастрофа с хеликоптер в Рио де Жанейро, като три от жертвите вероятно са колумбийски туристки, съобщи Франс прес, цитирана от БТА.
Хеликоптерът се е разбил в националния парк „Тижука" - планински район с гъста тропическа растителност. При удара машината се е запалила, а телата на четиримата загинали - пилота и три жени - са били открити обгорели.
Кадри, разпространени от пожарната служба, показват горящия хеликоптер сред гората, на стръмен и труднодостъпен терен. Спасителните екипи са имали сериозни затруднения да достигнат до мястото на катастрофата.
Самоличността на жертвите все още не е официално потвърдена. Според бразилски медии обаче трите жени са гражданки на Колумбия, които са били на туристическа разходка с хеликоптера.
Катастрофата е станала в близост до „Виста Чинеза" - една от популярните туристически забележителности на Рио. Построената във формата на китайска пагода площадка се намира високо в планината и предлага панорамна гледка към града, крайбрежието и околните планини.
Инцидентът отново постави въпроса за безопасността на туристическите полети с хеликоптери в Рио де Жанейро. През юни при сблъсък между два хеликоптера в небето над града загинаха шестима души, сред които американският певец Оливър Трий и аржентинският ютюбър Гаспар Прим.
Кметът на Рио де Жанейро Едуардо Кавалиере съобщи в социалната мрежа „Екс", че е поискал от Националната агенция за гражданска авиация да предприеме незабавни мерки за засилване на контрола и гарантиране на безопасността на хеликоптерните полети.
Броят на туристическите полети с хеликоптери в Рио непрекъснато нараства. Градът е сред най-посещаваните туристически дестинации в Бразилия, а панорамните полети над емблематичните му плажове, планини и забележителности са популярна атракция за туристите.
🚨🇧🇷 TRAGEDIA EN RÍO DE JANEIRO— Diario La Tribuna Paraguay (@TribunaParaguay) August 8, 2026
🚁💥Un helicóptero se desplomó en la zona sur de Río de Janeiro y dejó al menos cuatro víctimas mortales. La aeronave cayó en una zona boscosa del barrio Vista Chinesa, en Alto da Boa Vista.
👉 Los servicios de emergencia se encuentran… pic.twitter.com/lDgoFYrlf4