Хеликоптер се разби в Рио де Жанейро, 4-ма загинаха, 3 от жертвите са туристки (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Четирима души загинаха при катастрофа с хеликоптер в Рио де Жанейро, като три от жертвите вероятно са колумбийски туристки, съобщи Франс прес, цитирана от БТА.

Хеликоптерът се е разбил в националния парк „Тижука" - планински район с гъста тропическа растителност. При удара машината се е запалила, а телата на четиримата загинали - пилота и три жени - са били открити обгорели.

Кадри, разпространени от пожарната служба, показват горящия хеликоптер сред гората, на стръмен и труднодостъпен терен. Спасителните екипи са имали сериозни затруднения да достигнат до мястото на катастрофата. Хеликоптер се разби край Рио де Жанейро СНИМКА: Екс/ @madureports

Самоличността на жертвите все още не е официално потвърдена. Според бразилски медии обаче трите жени са гражданки на Колумбия, които са били на туристическа разходка с хеликоптера.

Катастрофата е станала в близост до „Виста Чинеза" - една от популярните туристически забележителности на Рио. Построената във формата на китайска пагода площадка се намира високо в планината и предлага панорамна гледка към града, крайбрежието и околните планини. Хеликоптер се разби край Рио де Жанейро СНИМКА: Екс/ @madureports

Инцидентът отново постави въпроса за безопасността на туристическите полети с хеликоптери в Рио де Жанейро. През юни при сблъсък между два хеликоптера в небето над града загинаха шестима души, сред които американският певец Оливър Трий и аржентинският ютюбър Гаспар Прим.

Кметът на Рио де Жанейро Едуардо Кавалиере съобщи в социалната мрежа „Екс", че е поискал от Националната агенция за гражданска авиация да предприеме незабавни мерки за засилване на контрола и гарантиране на безопасността на хеликоптерните полети.

Броят на туристическите полети с хеликоптери в Рио непрекъснато нараства. Градът е сред най-посещаваните туристически дестинации в Бразилия, а панорамните полети над емблематичните му плажове, планини и забележителности са популярна атракция за туристите.