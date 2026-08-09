Британският министър на отбраната: Зимата е оръжие на Путин срещу Украйна

Британският министър на отбраната Уес Стрийтинг призова съюзниците на Украйна да засилят противовъздушната отбрана на страната преди зимата, която според него руският президент Владимир Путин ще се опита да превърне в оръжие срещу Киев, предаде Пи Ей Мидия/ДПА.

„Зимата в Украйна вече не е просто сезон. Тя е оръжие", написа Стрийтинг в статия за в. „Сънди таймс" след първото си посещение в Украйна в началото на седмицата. Той посочи, че Москва вече е използвала зимните месеци през предходните години, за да атакува енергийната инфраструктура на страната и да оставя милиони хора без ток и отопление.

Според британския министър украинците добре знаят какво може да донесе зимата и как руските удари по енергийната система могат да променят обстановката на фронта и в тила, предава БТА.

„Връщам се от Киев с ясно разбиране за това, от какво се нуждае Украйна, за да преживее тази зима", заяви Стрийтинг. Той увери, че Великобритания ще предоставя необходимите ресурси, когато това е възможно, а когато страната не разполага с тях, ще търси подкрепа от съюзниците.

„Моята задача е да мобилизирам съюзниците, за да намерим тези възможности", каза министърът.

Стрийтинг подчерта, че заедно с германския си колега Борис Писториус, с когото съпредседателстват Контактната група за предоставяне на отбранителна помощ на Украйна, трябва да превърнат подкрепата на около 50 държави в конкретни доставки.

„Това трябва да включва повече ресурси за противовъздушната отбрана", категоричен бе британският министър.

Следващото заседание на Контактната група се очаква през септември, като укрепването на украинската противовъздушна отбрана вероятно ще бъде сред основните теми. Киев има остра нужда от допълнителни ракети прехващачи, особено за американските системи „Пейтриът".

Именно „Пейтриът" е сред малкото системи, с които Украйна разполага, способни да противодействат на руските балистични ракети. Според ДПА обаче запасите от боеприпаси за тях са ограничени.

Доставките на ракети прехващачи от други държави за Украйна са намалели значително през тази година, след като част от световните запаси са били пренасочени към Близкия изток на фона на военната ескалация между САЩ и Иран.

На този фон Киев се подготвя за нов зимен период, в който руските сили могат отново да насочат удари към електроцентрали, електропреносната мрежа и други критични обекти. Западните съюзници обсъждат как да осигурят на Украйна достатъчно средства за противовъздушна отбрана, за да ограничи последствията от евентуална нова кампания срещу енергийната инфраструктура.