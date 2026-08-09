Над 400 пожара за 10 дни в Гърция, близо 300 души са арестувани

Над 400 пожара са избухнали в Гърция само за последните 10 дни, а 274 души са били арестувани във връзка с възникнали огнища. Още 680 глоби са наложени за нарушения на противопожарните правила, съобщи министърът на климатичната криза и гражданската защита Евангелос Турнас пред телевизия „Скай", предава БТА.

По думите му в около 90% от случаите причината за пожарите е човешка небрежност. Властите предупреждават, че опасността остава изключително висока заради комбинацията от екстремни горещини, силни ветрове и голямо количество суха растителност, която лесно се превръща в гориво за огъня.

Температурите на места достигат 40 градуса, а поривите на вятъра са стигали до 150 км/ч. Именно силният вятър допълнително усложнява работата на пожарникарите и на моменти прави невъзможно използването на самолети и хеликоптери за гасене от въздуха.

На този фон Гърция планира сериозно да увеличи възможностите си за борба с горските пожари. Страната очаква осем нови хеликоптера Super Puma, предназначени за противопожарни операции. Първите две машини трябва да пристигнат още през есента.

От следващата година Гърция ще започне да получава и седем нови самолета Canadair CL-515. Машините могат да пренасят до 7 тона вода и са проектирани да работят и при по-тежки метеорологични условия.

Властите призовават гражданите да бъдат особено внимателни през следващите дни, тъй като високите температури, силният вятър и сухата растителност създават предпоставки за бързо разрастване на нови огнища. Голямата част от пожарите тази година са свързани именно с човешка дейност, отбелязват гръцките власти.