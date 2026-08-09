Папа Лъв XIV: Невинни хора загиват и в Украйна, и в Русия

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Папа Лъв XIV призова за прекратяване на войната в Украйна и за спазване на международното хуманитарно право, като заяви, че невинни хора продължават да бъдат убивани и ранени както в Украйна, така и в Русия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Трагичните случаи се множат, което води до все по-голям брой цивилни жертви, включително деца", каза Светият отец пред вярващите, събрали се на площад „Св. Петър" за неделната молитва „Ангел господен".

„Отново отправям сърдечен призив за спазване на международното хуманитарно право и за прекратяване на атаките срещу цивилни от двете страни", добави папата.

Призивът му идва на фона на нова ескалация на ударите. При руска атака през нощта е било повредено пристанището в украинския град Одеса, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. По данни на местните власти 12 души са били ранени при нападението.

Междувременно петима души са загинали при украинска атака с дронове срещу руския град Белгород, съобщи регионалният кризисен център.

По данни на ООН за близо четири години и половина война са загинали повече от 16 000 цивилни, като преобладаващото мнозинство от жертвите са в Украйна. Организацията съобщи през юли, че през първата половина на годината броят на убитите и ранените цивилни в Украйна е нараснал с над една трета, основно заради увеличаването на атаките с дронове.

ООН предупреждава, че цивилни са сред жертвите и на териториите в Украйна, окупирани от Русия, както и на руска територия, където също се извършват украински атаки с дронове.

И Москва, и Киев отричат целенасочено да атакуват цивилни при своите военни операции.