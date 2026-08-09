Затвориха популярния парк „Бромо" в Индонезия заради огромен пожар

Индонезийските власти затвориха за посетители националния парк „Бромо Тенгер Семеру" на остров Ява, след като горски пожари бушуват в района вече близо седмица, съобщи Франс прес, цитирана от БТА.

От избухването на огъня в понеделник досега са изпепелени около 176 хектара растителност в парка, разположен около планината Бромо – една от най-популярните туристически дестинации в Източна Ява. Достъпът на туристи е спрян от вчера заради опасността от разрастване на пожара.

Засега няма данни за пострадали хора или нанесени материални щети, съобщи говорителят на индонезийската Национална агенция за управление при бедствия Абдул Мухари.

В гасенето участват два хеликоптера, които хвърлят вода над труднодостъпните участъци. Стръмният терен и силните ветрове сериозно затрудняват работата на наземните екипи и създават риск огънят да се разпространи към нови райони.

Районът около Бромо не за първи път е засегнат от мащабни пожари. През 2023 г. пламъци унищожиха около 500 хектара растителност. Тогава пожарът беше предизвикан от пиротехника, използвана по време на предсватбена фотосесия.

Опасността от нови пожари тази година е особено висока. Индонезийската метеорологична агенция предупреди, че страната може да бъде засегната от по-силен и продължителен сух сезон. Сред факторите е и климатичният феномен Ел Ниньо, който може да доведе до по-сухи условия в някои части на страната.

Мащабът на пожарите вече е сериозен. През първата половина на годината в Индонезия са изгорели над 107 000 хектара земя – повече от два пъти площта, засегната от горски пожари през цялата 2023 г.

Планината Бромо е сред най-посещаваните природни забележителности на Ява, известна с вулканичния си пейзаж и гледките към изгревите над кратера. Затварянето на националния парк може да засегне хиляди туристи, ако огънят продължи да се разпространява.